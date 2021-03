Zaciąg z kraju tulipanów

Utrzymać Concordię w III lidze będą próbowali piłkarze z Holandii, których zakontraktował zespół z Krakusa. Victor van der Linde ma już za sobą debiut w pomarańczowo-czarnych barwach w meczu z Błonianką Błonie.

Z niedzielnego meczu Concordii Elbląg z Błonianką Błonie warto zapamiętać zwycięstwo gości, ale tez debiut jednego z nowych piłkarzy pomarańczowo- czarnych. Pauzującego za kartki Rafała Maciążka zastąpił Holender Victor van der Linde. 22-letni obrońca jest wychowankiem Amsterdamsche Voetbal Vereniging De Volewijckers,skąd przeniósł się do szkółki Ajaxu Amsterdam.

- Występowałem tam przez dziewięć lat i miałem okazję grać z takimi zawodnikami jak Matthijs de Ligt, Justin Kluivert i Sven Botman. To był dla mnie niesamowity czas i zawsze będę wdzięczny Ajaxowi za ten okres – powiedział Victor van der Linde, cytowany przez stronę internetową Concordii Elbląg.

Potem była młodzieżówka Novara Calcio (Włochy), gdzie Holender spędził dwa lata i powrót do Holandii do drugoligowego Almere City, gdzie pobyt nowego obrońcy Concordii trwał 2,5 roku. - Niestety przez COVID-19 w ubiegłym roku nie mogliśmy grać w Holandii. To jest powód, dla którego przyjechałem do Concordii – kontynuował Victor van der Linde.

Na debiut w pomarańczowo-czarnych barwach nie musiał długo czekać. W niedzielę trener Concordii Krzysztof Machiński wypuścił go na murawę w meczu z Błonianką Błonie. Elbląski zespół skończył to spotkanie bez straty bramki. Zobaczymy, czy dobry występem w Warszawie Holender przekonał swojego trenera, aby ten wypuścił go na boisko także w kolejnym meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Pomarańczowo-czarni lidera pierwszej grupy III ligi podejmą w najbliższą sobotę.

Być może na Krakusa w tym meczu zadebiutuje drugi Holender, którego Concordia pozyskała w ostatnim czasie. Niels Willems. Urodził się w 1998 r., jest ofensywnym pomocnikiem. Na koncie ma występy w holenderskim Achilles'29, gdzie grał dwa lata. Potem było drugoligowe Balcatta FC w Australii. Niestety po 12 meczach pomocnik nabawił się cieżkiej kontuzji. Po jej wyleczeniu grał w holenderskim w VV Dovo (trzeci poziom rozgrywkowy). A teraz czeka na debiut w Concordii.

Przypomnijmy : w pomarańczowo-czarnych barwach grali już przedstawiciele takich krajów jak Ukraina, Hiszpania, Brazylia, Japonia, Korea Południowa, Australia, Nigeria i Kamerun.