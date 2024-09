 Zacząć od zwycięstwa

W sobotę (28 września) piłkarze ręczni Silvantu zainaugurują rozgrywki II-ligowe, a ich rywalem będzie beniaminem ze Strzelna. Celem elbląskiego zespołu na nadchodzący sezon 2024/2025 jest awans.

Silvant Handball Elbląg miniony sezonu zakończył na trzecim miejscu i nie udało mu się awansować do I ligi. Cel zespołu pozostał jednak niezmienny. W przerwie do drużyny dołączyło aż siedmiu juniorów z Truso oraz absolwent SMS Kwidzyn Kacper Wocial. Trzon zespołu pozostał niezmieniony, nadal grać będą w nim doświadczeni już zawodnicy jak Adam Nowakowski, Adam Załuski, czy Kacper Sparzak. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, więcej minut na parkiecie spędzać będzie także grający trener Mikołaj Kupiec.

W sobotę (28 września) Silvant zainauguruje rozgrywki ligowe, a jego rywalem będzie beniaminek II ligi UKS Alfa 99 Strzelno.- W nadchodzącym meczu zainaugurujemy naszą rywalizację w 2 lidze - powiedział Mikołaj Kupiec. - Niestety nie posiadamy żadnych materiałów dotyczących naszego przeciwnika. Jest to nowy zespół w naszej lidze, co oznacza, że nie wiemy, czego się po nim spodziewać. Mimo to, zrobiliśmy wszystko, aby jak najlepiej przygotować się do tego spotkania, skupiając się na doskonaleniu naszych schematów gry. Zawodnicy ciężko pracowali przez ostatnie 10 tygodni i z niecierpliwością czekali na ten pierwszy oficjalny mecz. Jestem pewny, że podejdą do niego z pełnym zaangażowaniem i koncentracją. Z powodu kontuzji kilku kluczowych graczy, już w pierwszym meczu zadebiutuje sporo nowych twarzy. Chciałbym przy tej okazji serdecznie zaprosić wszystkich kibiców na nasze spotkanie, a także na piknik, który rozpocznie się godzinę przed meczem. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, konkursów z nagrodami, w tym między innymi możliwość wygrania „Toyoty na weekend” od naszego partnera TomHol. Stwórzmy razem niezapomnianą atmosferę i wspólnie kibicujmy naszej drużynie - dodał trener Silvantu.

- Po niemal 10 latach nasi seniorzy rozegrają mecz II ligi. W najbliższą sobotę udamy się do Elbląga, by tam zmierzyć się z jednym z faworytów do awansu Silvant Handball Elbląg. W poprzednim sezonie nasi pierwsi rywale zajęli 3. miejsce. A my? Wracamy w nieznane, wierząc i wiedząc, że ta ekipa, która w poprzednim sezonie wywalczyła awans, w tym pokaże swoją moc, wolę walki i po każdym meczu będą mogli zejść z parkietu z podniesioną głową - zapowiada drużyna ze Strzelna na swoim profilu Facebook.

Mecz Silvantu z Alfą rozegrany zostanie w hali MOS przy ul. Kościuszki, początek o godz. 18. Jak wspomniał szkoleniowiec drużyny, godzinę przed spotkaniem rozpocznie się piknik. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny.