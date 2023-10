Zacznij poranek na basenie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Poranki z AQUA Fitness, na których poczujesz się jak ryba w wodzie. Ćwiczenia odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

Na dobry początek dnia, niektórzy zalecają zimny prysznic, który działa pobudzająco i daje porządny zastrzyk energii. My poszliśmy o krok dalej i na naszych Porankach Aqua Fitness jeszcze dodatkowo poprawisz swoją kondycję, spalisz kalorie i zmniejszysz dolegliwości bólowe. Co ważne, wodna gimnastyka przeznaczona jest również dla osób, które nie potrafią pływać lub boją się wody. Zajęcia prowadzone są na bezpiecznej przestrzeni wodnej, gdzie każdy z uczestników stopami dotyka do dna basenu. Gimnastykę koordynują doświadczeni instruktorzy, którzy dbają o bezpieczeństwo i przy użyciu przyrządów wskazują krok po kroku, jak poprawne wykonać figury.

Poranki AQUA FITNESS odbywają się w każdy poniedziałek i środę, o godzinie 9:30 w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

Oprócz Poranków, na Dolince mamy do zaproponowania cały wachlarz innych wodnych zajęć fitness, również tych skierowanych wyłącznie dla seniorów:

Aqua Turbo - wtorek, godz. 20:00, Aqua Senior - środa, godz. 10:15, Aqua Long - czwartek, godz. 20:00.

Pojedyncze wejście to koszt 30 zł oraz 13 zł (tylko Aqua Senior), natomiast karnety można kupić w cenie 100 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 170 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca.

AQUA FITNESS prowadzony jest również w centrum Elbląga, w Krytej Pływalni MOSiR przy ul. Robotniczej 68.

Aqua Fitness Basic - poniedziałek, środa, piątek, godz. 20:00, Aqua Senior - sobota, godz. 11:00 oraz 12:00.

Pojedyncze wejście to koszt 25 zł oraz 13 zł (tylko Aqua Senior), natomiast karnety można kupić w cenie 90 zł za 4 wejścia w ciągu miesiąca lub 150 zł za 8 wejść w ciągu miesiąca.

Więcej informacji i harmonogram pozostałych zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em” znajduje się na naszej stronie www.mosir.elblag.eu