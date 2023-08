Zadanie wykonane

Nie było przykrych niespodzianek. W pierwszej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski oba elbląskie zespoły pokonały rywali i mogą czekać na losowanie kolejnej rundy.

Trzecioligowa Concordia Elbląg pojechała do Pasłęka, gdzie zmierzyła się z grającą w klasie okręgowej Polonią. Faworyt nie zawiódł i po dwóch godzinach mógł cieszyć się z awansu do drugiej rundy. Podopieczni Łukasza Nadolnego na prowadzenie wyszli w pierwszej części spotkania. Po rzucie rożnym jeden z zawodników gospodarzy interweniował tak niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki. W drugiej części spotkania wynik podwyższył Joao Augusto po dwójkowej akcji z Łukaszem Kopką.

Polonia Pasłęk - Concordia Elbląg 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 - samobójcza (30. min.), 0:2 - Augusto (55. min.)

Concordia: Sasiak - Szpucha (70‘ Maćkowski), Kaczorowski, Mroczko, Rękawek (80‘ Doniecki), Szmydt (60‘ Jońca), Danowski, Nowicki (46‘ Sionkowski), Kopka, Kottlenga (46‘ Drewek), Augusto

Czwartoligowe rezerwy Olimpii Elbląg na mecz miały „rzut beretem“. Podopieczni Karola Przybyły w Kadynach pokonały występujący w A klasie Dąb. W trakcie meczu sędzia podyktował trzy rzuty karne. Jeden przeciwko gospodarzom - wykorzystany przez Macieja Tobojkę oraz dwa przeciwko żółto-biało-niebieskim. W tym przypadku strzegący bramki gości Filip Olbryś raz wyszedł zwycięsko ze starcia z piłkarzem gospodarzy.

W drugiej połowie Maciej Tobojka po dośrodkowaniu z bocznego sektora podwyższył prowadzenie dla żółto-biało-niebieskich i wynikiem 2:1 dla gości zakończyło się to spotkanie.

Dąb Kadyny - Olimpia II Elbląg 1:2 (1:1)

Bramki dla Olimpii: Tobojka x2 (20 min., 65 min.)

Olimpia II: Olbryś - Etmański, Łąpieś (12‘ Rychter), Winiarczyk, Leszczyński (46‘ Szopiński), Tutaj (46‘ Ruciński), Czapliński, Tobojka (70‘ Dziurdzia), Stróżewski (70‘ Żebrowski), Sznajder, Dettlaff