Zajęcia fitness za 0 zł

Nie będzie lepszej okazji do rozpoczęcia swojej przygody z aktywnością. Trwa bezpłatny tydzień zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Z której propozycji warto skorzystać? Sprawdźcie ofertę ćwiczeń organizowanych w sali fitness na Lodowisku Helena.

- Początki z podjęciem decyzji o zapisaniu się na różnego rodzaju zajęcia nie są łatwe. Zrobienie rozeznania, na co tak naprawdę chcemy chodzić, obawy czy dany instruktor nam będzie pasował, czy dobrze odnajdziemy się w grupie, czy konkretne zajęcia spełnią nasze oczekiwania. Jest tego sporo, dlatego żeby to ułatwić, zapraszamy na darmowy tydzień zajęć fitness. Bez wydawania pieniędzy można przekonać się, na które zajęcia chcielibyśmy uczęszczać - mówi Natalia Szrama, kierownik Działu Imprez i Marketingu w MOSiR.

Sprawdź harmonogram bezpłatnych zajęć, które odbywają się w sali fitness Lodowiska Helena.

ZUMBA – czwartek 19:30

TURBO SPALANIE - środa 19:15; piątek 18:15

JOGA - środa 18:00; piątek 17:00)

ZUMBA KIDS – sobota 14.09 wyjątkowo o 13:00 (4-6 lat) i 14:00 (7-12 lat)

- Harmonogram został przygotowany w sposób przemyślany. Zajęcia nie nachodzą na siebie, dzięki czemu można z powodzeniem wybrać nie jedną, a więcej aktywności. Nasze propozycje są też różnorodne, skierowane do szerokiej grupy odbiorców – od dzieci, przez dorosłych, aż do seniorów. W przypadku takich zajęć jak joga, czy turbo spalanie, nie trzeba martwić się o dodatkowy sprzęt, wszystko jest na miejscu. Oczywiście zalecamy przychodzenie z własnymi matami, ale gdy ktoś jest dopiero na początku swojej drogi i nie dysponuje sportowymi akcesoriami, to bez problemu może wykorzystać sprzęt dostępny na sali – mówi Natalia Szrama.

Oprócz zajęć w sali fitness, bezpłatnie można również skorzystać z gimnastyki wodnej. Aqua Fitness w Krytej Pływalni, pozwala wykonywać intensywne, ale bezpieczne dla ciała ruchy. Zajęcia poprawiają również działanie układu krwionośnego, wzmacniają organizm i poprawiają odporność.

Akcja specjalna promująca zajęcia fitness potrwa do 14 września. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie mosir.elblag.eu i Facebooku.