Zajęcia z rakietką dla dzieci i młodzieży

Wakacje to doskonały czas, aby spróbować swoich sił w nowej dyscyplinie sportu. W ramach tegorocznych „Wakacji z MOSiR-em” dzieci i młodzież mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach tenisa stołowego organizowanych wspólnie z Elbląskim Klubem Sportowym Mlexer. Start zajęć już w poniedziałek, 17 sierpnia. Zachęcamy do udziału!

To propozycja zarówno dla tych, którzy dopiero chcą poznać tenis stołowy, jak i dla młodych pasjonatów rakietki, którzy chcą aktywnie spędzić wakacje, doskonalić technikę i spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji. Spotkania będą odbywać się od poniedziałku do piątku (od 17 do 28 sierpnia), w godzinach 10:00–12:00, w sali tenisa w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy ul. Grunwaldzkiej 135. Wystarczy wygodny strój sportowy, obuwie na zmianę i chęć do gry. Rakietki, piłeczki i sportowe emocje już czekają!

Zajęcia z rakietką to jedna z wielu propozycji przygotowanych w ramach tegorocznych „Wakacji z MOSiR-em”. Szczegółowy harmonogram wakacyjnych aktywności dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.