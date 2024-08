Zakończenie wakacji z dmuchańcami

fot. MOSiR w Elblągu

Zbliża się koniec wakacji, za chwilę dzieci i młodzież rozpoczną kolejny rok szkolny. To ostatni dzwonek na wykorzystanie wolnego czasu. Aby umilić im te dni do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka powróciły dmuchane przeszkody. Z atrakcji będzie można skorzystać do niedzieli, 1 września. Wejście w cenie biletu na basen.

Każdemu przyda się porządna dawka regeneracji przed kolejnym rokiem szkolnym. Już za tydzień dzieci i młodzież wrócą do przedszkoli i szkół. Na pożegnanie wakacji w CRW Dolinka od poniedziałku (26.08) do niedzieli (1.09) rozstawione zostały dmuchane tory przeszkód. Dmuchańce rozłożone są na basenie sportowym i w części rekreacyjnej. O bezpieczną zabawę zadbają ratownicy, na miejscu dostępne będą również kamizelki. Atrakcja czeka na Was do niedzieli (1.09) i można z niej skorzystać w cenie biletu na basen. Przyjdź i spróbuj pokonać dmuchany tor bez wpadnięcia do wody!

MOSIR w Elblągu