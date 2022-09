Zapisz się na Bieg Niepodległości

Wielkimi krokami zbliża się kolejna, ósma już edycja Elbląskiego Biegu Niepodległości, która tradycyjnie wystartuje 11 listopada. Na starcie pojawią się osoby w każdym wieku. Najpierw dzieci pokonają Mały Bieg Niepodległości, a następnie na linii startu znajdą się zawodnicy rywalizujący w biegu głównym na 10 km i sztafetach. Właśnie ruszyły zapisy.

Elbląski Bieg Niepodległości to impreza, która od lat wpisuje się w obchody Narodowego Święta Niepodległości, organizowane także w naszym mieście. Na starcie Biegu co roku pojawia się liczna grupa fanów tej aktywności fizycznej. Dla wszystkich niezwykłą atrakcją jest przede wszystkim fakt rywalizacji wśród miejskich, ulicznych krajobrazów, w otoczeniu kibiców.

Imprezę zainauguruje Mały Bieg Niepodległości, który wystartuje na 6 dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dzieci pobiegną ulicami Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta. Start Biegu Głównego na dystansie 10 km będzie ustawiony na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Później uczestnicy, podobnie jak przed rokiem, pobiegną ulicami: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, a meta będzie znajdować się także na ul. Wodnej (1 pętla). Wszyscy zawodnicy będą mieli do pokonania 3 pętle, po 3,3 km, w maksymalnie 1 godzinę i 30 minut. Podczas Biegu Głównego będzie także możliwość rywalizacji sztafet 3 x 3,3 km.

W tym roku w Biegu Głównym obowiązuje limit 999 uczestników, zaś w Małym Biegu limit najmłodszych biegaczy wynosi 500 zawodników i zawodniczek. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet to 50 zł od osoby za pakiet startowy, natomiast w biegu dzieci opłata wynosi 20 zł.

Na stronie z zapisami istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych dla dzieci (3-4 lata, 5-6 lat, 7-8 lat, 9-11 lat, 12-14 lat) i dla dorosłych w rozmiarach od S do XXL. Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 31.10.2022 r. Koszt zakupu koszulki wynosi 30 zł.

Zgłoszenia do VIII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 07.11.2022 r. do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Organizatorami Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga - Witold Wróblewski.