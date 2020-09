Zapisz swoje dziecko do Dziecięcej Akademii Tańca

Twoje dziecko to wulkan energii? Tańczy i śpiewa kiedy usłyszy muzykę? Zapisz je na najlepsze zajęcia taneczne dla dzieci! W Centrum Tańca Promyk mamy Dziecięcą Akademia Tańca - idealne miejsce na początek przygody z tańcem.

- Każde zajęcia to nauka krótkich choreografii opartych na tańcu nowoczesnym, ludowym, a przede wszystkim tańcu towarzyskim – mówi Katarzyna Lesz instruktor tańca - Zajęcia te wspierają rozwój psychoruchowy dziecka, uczą koordynacji ciała i rozwijają muzykalność. – dodaje Katarzyna Lesz.

- Stawiamy przede wszystkim na dobre samopoczucie dzieci – dodaje Marek Kucharczyk, drugi instruktor prowadzący zajęcia – Łączymy naukę z zabawą, aby nasi mali podopieczni wychodzili zadowoleni z zajęć i chętnie do nas wracali.

Zajęcia Dziecięcej Akademii Tańca skierowane są zarówno do dziewczynek jak i do chłopców w przedziale wiekowym od 5 do 6 lat.

Wszystkich chętnych zapraszamy w poniedziałki w godz. 16:15-17:10 bądź soboty w godz. 11:00-11:55 do Centrum Tańca Promyk. Dziecko powinno mieć wygodne buty, luźne, nie krępujące ruchów ubranie i coś do picia.

Dla nowych uczestników zajęcia we wrześniu są bezpłatne.

Biuro Centrum Tańca „Promyk" w Elblągu

ul. Browarna 80,

czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

tel./fax. +48 55 611 01 30 tel. +48 55 611 01 40

tel. kom. +48 609 977 220 e-mail: promyk@swiatowid.elblag.pl

Więcej informacji znajdziecie na:

>> www.promyk.elblag.pl

>> facebook – Centrum Tańca Promyk