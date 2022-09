Zasłużeni dla siatkówki

Dziś (19 września) wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski wręczył brązowe odznaki "za zasługi dla sportu" siatkarkom Joannie Wołosz i Aleksandrze Szczygłowskiej oraz trenerom Piotrowi Kowalowi i Wojciechowi Samulewskiemu. Zobacz zdjęcia. - Na pewno Joanna Wołosz i Aleksandra Szczygłowska są dużą motywacją dla wielu osób w uprawianiu siatkówki i są naszymi elbląskimi sportowymi bohaterkami - mówił Piotr Opaczewski.

Uroczystość wręczania odznaczeń miała miejsce w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Wnioskodawcą przyznania wyróżnień był wicewojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski.

- Wnioskowałem do ministra sportu Kamila Bortniczuka o odznaczenia dla Joanny Wołosz, Aleksandry Szyczgłowskiej, Piotra Kowala i Wojciecha Smaulewskiego. Dlaczego, to chyba nie trzeba tłumaczyć. Obie siatkarki są wychowankami Truso Elbląg. Joanna Wołosz to wielokrotna medalistka, mistrzyni Polski, mistrzyni Włoch, zwyciężczyni ligi mistrzów, klubowych mistrzostw świata, wielokrotna reprezentantka Polski, kapitan naszego zespołu, srebrna medalistka igrzysk europejskich. Aleksandra Szczygłowska to wicemistrz Polski seniorek, kadrowiczka. Wojciech Samulewski w branży trenerskiej jest ponad dziesięć lat, prezes MKS Truso, trener MKS Truso i m.in. Aleksandry Szczygłowskiej. Piotr Kowal również dziesięć lat zajmuje się trenowaniem młodzieży, przede wszystkim w IKS Atak Elbląg. W tym roku jego wychowankowie zajęli czwarte miejsce na mistrzostwach Polski w piłce plażowej młodzików - mówił wicewojewoda.

- Na pewno Joanna Wołosz i Aleksandra Szczygłowska są dużą motywacją dla wielu osób w uprawianiu siatkówki i są naszymi elbląskimi sportowymi bohaterkami i dlatego zdecydowałem się złożyć wniosek o odznaczenia brązową odznaką „zasłużeni dla sportu”. Ne trzeba było długo przekonywać pana ministra - dodał Piotr Opaczewski.

- To ogromny zaszczyt, że zostałyśmy zauważone po tylu latach. Razem z Olą miałyśmy ogromne szczęście, że trafiłyśmy na dobrych trenerów. Ja na Andrzeja Jewniewicza, który jakieś dwadzieścia lat temu zaszczepił we mnie pasję do siatkówki i nauczył mnie wszystkich podstaw. Ola z kolei miała trenera Wojtka, który ją dostrzegł i dzięki temu dalej kontynuuje swoją drogę z siatkówką. To super wyróżnienie, medal będzie leżał w widocznym miejscu pomiędzy innymi które zdobyłyśmy - powiedziała Joanna Wołosz.

Elbląskie kadrowiczki do wtorku przebywają razem z reprezentacją w naszym mieście, gdzie przygotowują się do mistrzostw świata. 23 września Polski zagrają swój pierwszy mecz w Arhnem z Chorwacją.