Zatoka gromi Błękitnych

W Braniewie panował nastrój wielkich derbów. Tu pamięta się o tym, że Orneta i Braniewo to kiedyś był jeden powiat. Na dodatek trener pierwszej drużyny Zatoki, Daniel Kogut to do niedawna trener Błękitnych, a wcześniej wieloletni zawodnik tej właśnie drużyny. Skończyło się na 5:0 dla gospodarzy.

Nastrojem wielkiej konfrontacji chyba zbyt przejęli się także kibice miejscowych. Ich piosenki, którymi chcieli dopingować pupili były nader ...nieoryginalne i zarazem wykazujące zamiłowanie fanów do 11 litery alfabetu. A ponieważ wyśpiewywali to wielokrotnie (kim jest ich przeciwnik, kim są mieszkańcy Ornety ….) to i dlatego pozostało niemiłe wrażenie, że braniewscy kibice bardziej nie lubią gości z Ornety niźli lubią swoich pupili. Chyba o wiele sympatyczniej zachowały się dwie braniewskie firmy – sponsorzy klubu. Kibice dostawali do biletu dodatek w postaci puszki napoju (bezalkoholowego!!). Cała zaś drużyna dostała do konsumpcji w szatni (prócz wspomnianych napojów) także zestaw dopiero co upieczonych ciast i tortów.

Gra w pierwszej połowie to było takie nerwowe badanie się obydwu drużyn. Emocje przyniosła dopiero końcówka. W 43 minucie Łukasz Wolak zaskoczył bramkarza gości pięknym strzałem. Po chwili mogło być już 2:0. Z bliskiej odległości przestrzelił jednak Kuba Szymanowski.

Druga połowa rozpoczęła się z pięciominutowym opóźnieniem. Sędziowie byli już na boisku, a piłkarze obydwu drużyn jakby zapomnieli o konieczności wyjścia na boisko. Całe szczęście, że w tym czasie atrakcję zapewnili kibice Zatoki, odpalając efektowny pokaz sztucznych ogni.

Gdy już piłkarze wyszli na plac, okazało się, że obydwie drużyny mają nieco inne plany taktyczne. Gospodarze skryli się za podwójną gardą czyhając na możliwość kontry. Goście za wszelką cenę chcieli wyrównać. I jak to bywa w takich sytuacjach, nie za bardzo im to wychodziło. W 56 minucie kontratak Zatoki, piłkę dostaje Nikita Levenko i już wie co z nią zrobić – jest 2:0. Błękitni znów ruszają do ataku. W 66 minucie kolejny kontratak Zatoki, rzut rożny i do siatki gości piłkę wbija Szpakowski. Nie mija 10 minut. Kolejny wypad gospodarzy. Jastrzębski faulowany w polu karnym. Do „jedenastki” podchodzi Levenko. Plasowane uderzenie lewą nogę w prawy róg bramki i jest 4:0. A strzelec gola jest fetowany przez kibiców. Nie mijają trzy minuty gdy do piłki dochodzi Chomko. Piękne uderzenie i jest 5:0. Na trybunach szał radości. Kibice wreszcie znaleźli dowcipny repertuar. Skandują rytmicznie: „Jedźcie do domu, my nie powiemy nikomu”.

Po tej bramce goście chyba już tracą jakąkolwiek nadzieję nawet na honorowego gola. Miejscowi zaś są szczęśliwi z wyniku. A po końcowym gwizdku znów szalony taniec („tańczymy labada...”) na środku boiska, w wykonaniu piłkarzy Zatoki. Trener Daniel Kogut zaś jest bardzo szczęśliwy z postawy swoich podopiecznych:

- Chłopaki zaczynają grać tak, jak im mówię. Skutecznie i z wypracowanymi na treningu schematami rozegrania piłki. A przecież graliśmy bez czterech podstawowych zawodników, którzy musieli służbowo wyjechać z Braniewa. Dobrze też, że mamy w swoich szeregach Nikitę Levenko. On zawsze wie co zrobić z piłką. Muszę tylko popracować nad nim, by był mniej impulsywny w starciach z przeciwnikami. Bo takie zachowania mogą się zakończyć kartką!

I jeszcze trener Zatoki sobie żartuje: - Jak ja teraz wrócę do mieszkania w Ornecie? Czy kibice Błękitnych mi wybaczą?

Mamy nadzieję, że wybaczą. Bo najważniejszy jest futbol. Nawet ten czwartoligowy.

Zatoka Braniewo - Błękitni Orneta 5:0 (1:0)

Bramki: 1:0 - Wolak (43. min.), 2:0 - Levenko (56. min.), 3:0 - Szpakowski (66. min.), 4:0 - Levenko (76. min.), 5:0 - Chomko (79. min.)

Zatoka: Roszkowski – Chomko, Szpakowski (85 Świątkowski), D. Wieliczko (85 Lewandowski), Wolak (79 Opalach), Levenko (77 Sabanov), Szymanowski, Jastrzębski, Jakimczuk, B. Wieliczko (67 Redesiuk), Grzyb.

