Zawodnicy Elbląskiego Klubu Orienteeringu GRYF na Mistrzostwach Świata Weteranów 

W okolicach Rzeszowa i Przeworska rozgrywane były Mistrzostwa Świata Weteranów w Biegu na Orientację. Biegi sprinterskie, bieg średni / klasyczny i bieg długodystansowy. Mistrzostwa odbyły się w dniach 8-14 sierpnia. Udział wzięło około 3 tys. zawodników, najwięcej było uczestników z Skandynawii, a także Japonii, Brazylii i Turcji. Weterani w orientacji to zawodnicy powyżej 35 lat.

Nasi zawodnicy zajęli dobre pozycje, bo byli w 2 lub 3 dziesiątce danej kategorii. W sumie Polacy zdobyli pięć złotych medali. Bezkonkurencyjni byli Skandynawie, bo to jest ich sport narodowy. Wyniki są dostępne na stronie WMOC. Atmosfera była wspaniała, pogoda dopisała. Biegania było bardzo dużo, bo najpierw były treningi, a potem kwalifikacje do poszczególnych finałów.

To były niezapomniane wrażenia. Następne mistrzostwa za rok w Japonii, a za dwa lata w Turcji. Ekipa EKO GRYF Elbląg też weźmie w nich udział, na pewno będziemy w Turcji. Zapraszamy na nasze zawody, najbliższe już 13 września na Starówce (Sekrety Starówki). Więcej informacji na naszej stronie www.ekogryfelblag lub na Facebooku.