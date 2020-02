Zawodnicy Olimpii w barwach Legii

W weekend, 22-23 lutego, odbył się turniej Livingroom Żuri Coppa Talenti 2020 w Olsztynie. W zawodach nie wzięła udziału Olimpia Elbląg, ale czterech reprezentantów żółto-biało-niebieskich uczestniczyło w zabawie reprezentując Legię Warszawa.

Turniej był skierowany dla zawodników urodzonych w 2008 roku i młodszych. Oprócz gospodarzy Żuri Olsztyn (dwie drużyny) zagrały: Legia Warszawa, Gol Brodnica, Olimpia Grudziądz, FC Wrocław, Korona Ostrołęka, Mały Jeziorak Iława, Baltika Kaliningrad (Rosja), GKS Wikielec, Concordia Elbląg, MKS Korsze, Kadra WMZPN w roczniku 2009 oraz SV Rees (Niemcy).

Udział chłopców z Olimpii (Maciej Małczyński, Marcin Kossakowski, Igor Wilczek, Maciej Rutkowski) był możliwy dzięki współpracy z Legią. Nie po raz pierwszy reprezentanci żółto-biało-niebieskiej akademii zostali zaproszeni przez stołeczną drużynę. Warto dodać, że współpraca na linii Elbląg - Warszawa nie ogranicza się jedynie do korzystania i przyglądania się rozwojowi utalentowanej młodzieży z Olimpii, ale także trenerzy z naszego miasta są zapraszani na szkolenia, warsztaty czy staże w stolicy.

W przeszłości, m.in. w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2019 r., w zajęciach treningowych Legii uczestniczyło dwóch zawodników Olimpii - Filip Sokół oraz Szymon Grączewski (obaj rocznik 2005). Na początku lutego br. w Warszawie ponownie przebywał Grączewski, który zagrał w meczu Legii z Pogonią Szczecin. Zawodnik Olimpii wystąpił w pierwszej połowie.

- Mam nadzieję, że taki wyjazd będzie nie tylko kolejnym doświadczeniem, ale również kolejnym impulsem motywującym do jeszcze większej pracy nad sobą. Dla pozostałych naszych zawodników niech będzie to sygnał, że u nas też można dobrze się szkolić i inne większe kluby potrafią to dostrzec - mówił w lutym 2019 trener trampkarzy Olimpii Rafał Starzyński.

