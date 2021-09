Zawodnicy UKS Szóstka wystartują na zawodach w Cieszynie

Od 15 do19 września rozegrane zostaną międzynarodowe zawody w jeździe figurowej na rolkach: 10th WIFSA World Open in Inline Figure Skating.

Prawa do organizacji tych największych na świecie, rozgrywanych co roku, międzynarodowych zawodów otrzymał klub MKS Rewia Warszawa pod patronatem World Inline Figure Skating Association i Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. W zawodach weźmie udział kilkuset zawodników wraz z trenerami i rodzicami. Uczestnicy przyjadą z Polski, Japonii, Ukrainy, Francji, Cypru, Czech, Mołdawii, Włoch, Rosji, USA, Irlandii oraz innych krajów. Nie zabraknie też reprezentantów naszego miasta - dziesięciu zawodników sekcji rolkarskiej UKS "Szóstka" Elbląg będzie startować w konkurencjach solo i solo dance. Zawody będą transmitowane w Internecie na stronie: http://vistream.com.pl/stream.html. Zachęcamy do dopingowania zawodników UKS „Szóstka" Elbląg.