Sprawdź swoją szybkość podczas rywalizacji na Rolkowisku! Już w środę, 13 sierpnia, od 17:00 przeprowadzimy wspólnie z UKS Wikingowie wakacyjne zawody na rolkach dla dzieci i dorosłych. Udział bezpłatny.

Kto wykręci najszybszy czas na rolkach? Przekonamy się o tym już w najbliższą środę (13 sierpnia) na zawodach, w których mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Uczestnicy będą mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności, a także poczuć ducha sportowej rywalizacji. Podczas zawodów na Rolkowisku czas będzie grał dużą rolę. Najszybsze przejazdy wśród dzieci nagrodzimy medalami, a dorosłych pucharami. Wszyscy uczestnicy będą mogli liczyć na słodki upominek.

Start wydarzenia w środę, 13 sierpnia, o 17:00 na Rolkowisku (Lodowisko Helena ul. Karowa 1). Udział bezpłatny. Zachęcamy do spędzenia rodzinnego popołudnia wspólnie z nami. Pamiętajcie, że liczy się głównie dobra zabawa.

Harmonogram aktywności, które zaplanowaliśmy trwające wakacje znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.