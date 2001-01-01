Dawno temu w Elblągu… Przez dworzec przejeżdżał szach perski

- Pasażer, który wczoraj wieczorem przyjechał pociągiem na elbląską stację, zażądał wzburzony i w sposób dość niegrzeczny księgi skarg, aby wpisać tam skargę, że w miejscowości G. nie dano mu wystarczająco dużo czasu, aby poszukać kapelusza, który wiatr zerwał mu z głowy. Nazwał to brakiem szacunku i zażądał od kolei odszkodowania za pozostawiony kapelusz.- mogliśmy przeczytać w lokalnej prasie we wrześniu 1902 r. O czym jeszcze informowały lokalne gazety?

Egzamin dojrzałości w szkole realnej

Dziś w miejskiej szkole realnej odbył się pod przewodnictwem prowincjalnego kuratora oświaty dr. Collmanna egzamin dojrzałości. Egzamin zdało czterech abiturientów: Lange, Bolz, Gottowski i Reimer. Lange został zwolniony z części ustnej egzaminu na podstawie wyników z części pisemnej (AZ, niedziel, 14.09.1902 r.).



Koncert w Bażantarni

Elbląskie stowarzyszenie męskiego chóru organizuje jutro po południu w Bażantarni (niem. Vogelsang) swój koncert dyrygencki przy udziale elbląskiego chóru kościelnego i kapeli miejskiej, pod warunkiem, że pogoda tego dnia dopisze. Program nowego stowarzyszenia, które ma już całkiem sporą liczbę członków, jest niezwykle bogaty i zapewni wszystkim słuchaczom świetną zabawę i najlepszą rozrywkę (AZ, niedziela, 14.09.1902 r.).



Elblążanin aresztowany pod Magdeburgiem

W czwartek aresztowano ceglarza F. Reicha z Elbląga, ponieważ podczas festynu ludowego pod Magdeburgiem ranił on poważnie nożem pewnego mężczyznę. Areszt został nakazany przez lokalny Sąd Rejonowy (AZ, niedziela, 14.09.1902 r.).



Przez elbląski dworzec przejeżdżał szach perski

Szach Persji przybył dziś rano o godz. 3:49 na lokalny dworzec kolejowy wschodni i po 6 minutach postoju udał się dalej do Królewca (niem. Koenigsberg) (środa, 17.09.1902 r.).



Ucieczka więźniów podczas prac w Pasłęku

Więźniowie pracujący przy budowie Albert Szindat z miejscowości Gusiew (niem. Gumbinnen), Hans Schmidt z Królewca (niem. Königsberg), Johann Lemke z Gdańska (niem. Danzig), Adolf Neumann z miejscowości Korniewo (niem. Zinten) i ślusarz Carl Michalski z Wrzeszcza (niem. Langfuhr) uciekli wczoraj z pracy poza obozem w Pasłęku (niem. Pr. Holland) w niebieskich kombinezonach. Wymienieni wyżej panowie mają do odbycia jeszcze długie kary więzienia (AZ, czwartek, 18.09.1902 r.).



W sprawie odwiedzin Cesarza w Kadynach

Jak słyszymy, wszystkie wiadomości dotyczące wizyty cesarza w Kadynach (niem. Cadinen) w tym tygodniu, są przedwczesne. Nie jest jeszcze pewne, czy Cesarz przybędzie do Kadyn przed wyjazdem na polowanie do miejscowości Rominty, czy dopiero po powrocie. Zgodnie z dostępnymi wskazówkami bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja. Przybycie Cesarza do miejscowości Rominty nastąpi najprawdopodobniej we wtorek, 23 września. Nie ustalono jeszcze, czy Cesarzowi będzie towarzyszyć Jego małżonka. Na początku października Cesarz wraz z następcą tronu przybędą do Malborka (niem. Marienburg) na zwiedzanie zamku (AZ, piątek, 19.09.1902 r.).



Jeszcze jesienią nowy kościół katolicki na Zawadzie zostanie oddany do użytku

Nowy kościół katolicki na Zawadzie (niem. Pangritz Colonie) jest już prawie gotowy. Obecnie trwają intensywne prace nad wyposażeniem wnętrza, ponieważ jeszcze tej jesieni ma nastąpić poświęcenie kościoła i oddanie go do użytku. Kościół został zbudowany w stylu gotyckim. […] Koszt budowy nowego kościoła wyniesie 150 000 marek (chodzi o obecny kościół św. Wojciecha przy ul. Podgórnej - red.). […] (AZ, piątek, 19.09.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.