Zimowa rywalizacja na lodzie

Mróz w powietrzu, lód pod łyżwami i sportowe emocje – tak zapowiada się Łyżwiarski Kalbar. Już 18 stycznia (niedziela) tor przy ul. Agrykola stanie się miejscem amatorskich wyścigów na łyżwach, a zapisy właśnie ruszyły.

Zima to najlepszy moment, by założyć łyżwy, złapać trochę mroźnego powietrza i sprawdzić się na lodzie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w Łyżwiarskim Kalbarze - amatorskich wyścigach na łyżwach. Udział jest bezpłatny, a impreza ma charakter otwarty. To doskonała okazja, aby spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji na lodzie, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku, 15 stycznia, do godz. 12:00 za pośrednictwem formularza online. Zachęcamy opiekunów do wcześniejszego wydrukowania i wypełnienia oświadczenia/zgody niezbędnego do udziału dziecka w wydarzeniu. Osoby dorosłe również zobowiązane są do wypełnienia osobnego oświadczenia. Zapisy w dniu imprezy będą możliwe wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.

Jak będzie wyglądało zimowe ściganie?

O godzinie 16:00 otwarte zostanie biuro zawodów, gdzie będzie można potwierdzić udział i uzyskać wszystkie informacje. Chwilę później nastąpi oficjalne otwarcie i krótka odprawa, a od 16:30 tor zaczną opanowywać najmłodsi. Kolejne kategorie będą startować sukcesywnie, a na finał – około 17:30 – zaplanowano wyścigi dorosłych. Dystanse są dopasowane do wieku uczestników: najmłodsi zmierzą się z połową okrążenia toru (150 m), starsze dzieci z jednym pełnym okrążeniem (333 mm), a młodzież oraz dorośli pokonają dwa okrążenia, czyli 666 metry.

Każdy zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej i zobowiązany jest do jazdy w sztywnym kasku oraz samodzielnego pokonania trasy na łyżwach. Podczas zawodów dostępna będzie możliwość wypożyczenia łyżew i kasków (liczba ograniczona). Koszt wypożyczenia łyżew wynosi 10 zł, a wypożyczalnię prowadzi KS Orzeł.

Program zawodów

16:00–16:25 – biuro zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie numerów

16:25–16:30 – otwarcie zawodów i odprawa techniczna

16:30 – start kategorii 5–6 lat oraz 7–9 lat (150 m)

około 17:00 – start kategorii 10–12 lat oraz 13–15 lat (333 m)

około 17:30 – start kategorii 16+ kobiety oraz 16+ mężczyźni (666 m)

Szczegółowe informacje oraz regulamin wydarzenia dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.