Złote Orły

500, 1000, 1500 metrów – na tych dystansach Tymon Hryniewicz z elbląskiego Orła wywalczył złote medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Nic dziwnego, że triumfował także w wieloboju. Młode Orły stanęły także na najwyższym stopniu podium w sztafetach chłopców i mieszanej.

W weekend w Krynicy Zdrój rywalizowali łyżwiarze na krótkim torze w ramach zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych. Tymon Hryniewicz z elbląskiego Orła nie miał sobie równych. Wygrał wszystko, co było do wygrania: na 500 metrów (42,65 sek.), 1000 metrów (1,41,076 min.) i 1500 metrów (2,46,048 min.). Do tego dołożył złoto w wieloboju.

Warto wspomnieć, że w finale A na dystansie 1500 metrów ścigali się jeszcze dwaj zawodnicy Orła. Oskar Sokołowski był czwarty z czasem 2,48,61 min; Michał Krause przyjechał w 2,50,127 min. na szóstej pozycji. Na tym samym dystansie w finale B triumfował Jakub Olak (2,55,71 min.).

Na dystansie 500 metrów w finale B triumfował Michał Krause z czasem 46,713 sekundy. Ścigał się m.in. z klubowymi kolegami Jakubem Olakiem i Oskarem Sokołowskim.

Na dystansie 1000 metrów w finale A piąte miejsce zajął Oskar Sokołowski z czasem 1,36,514 min. W finale B jechali Michał Krause i Jakub Olak.

Elbląskie Orły plecy rywalom pokazali jeszcze w sztafetach na dystansie 2000 metrów. Chłopcy w składzie Tymon Hryniewicz, Michał Krause i Oskar Sokołowski w finale pokonali Błyskawicę Domaniewice. Zawodnicy Orła dystans pokonali w czasie 3,14,726 min zostawiając rywali daleko w tyle.

Kolejne złoto wywalczyła sztafeta mieszana w składzie: Martyna Górka, Amelia Nowakowska, Tymon Hryniewicz i Oskar Sokołowski. Dystans przejechali w czasie 3,16,285 min., w pokonanym polu zostawiając dwie drużyny Błyskawicy Domaniewice oraz reprezentację województwa warmińsko – mazurskiego. W tej ostatniej drużynie (zajęła czwarte miejsce) jechał zawodnik Orła Jakub Olak.

Zawodniczki Orła indywidualnie zaprezentowały się następująco:

Amelia Nowakowska na 1500 metrów była piąta w finale A (2,46,312 min.), do tego dołożyła dwa triumfy w finałach B: na 500 metrów (48,676 sek.) i na dystansie dwa razy dłuższym (1,43,409 min.)

Martyna Górka na 1500 metrów wygrała finał B z czasem 2,50,634 min., na 500 metrów była czwarta w finale A (48,674 sek.), na 1000 metrów uplasowała się na piątym miejscu w finale A (1,42,062 min.).