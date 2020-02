Złoty Kacper z rekordem Polski

1:20:06 min. - tyle wynosi nowy rekord Polski w biegu na 600 metrów w hali. Rekordzistą jest Kacper Lewalski z MKS Truso Elbląg, któremu taki czas dał mistrzostwo Polski juniorów młodszych.

Kacper Lewalski zdobył złoty medal na 600 m. na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych i Juniorów odbywających się w Toruniu. Dziś (16 lutego) zawodnik był najszybszy w swoim biegu. Złoto dal mu czas – 1:20:06, co jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Pewną ciekawostka jest fakt, że elblążanin pobił swój swój rekord Polski, który ustanowił... 20 stycznia tego roku podczas Ogólnopolskiego Halowego Mityngu Lekkoatletycznego w Toruniu.

- Kolejnego rekordu w hali już nie pobije, bo sezon halowy się skończył. I teraz Kacper będzie startował na świeżym powietrzu. A w następnym roku zawodnik będzie już startował w juniorach - wyjaśniał Czesław Nagy, trener rekordzisty Polski.

Kacper Lewalski był jednym z faworytów mistrzostw. Do finału awansował w dobrym stylu, wygrywając z czasem 1:22:76 swój bieg eliminacyjny. W całych eliminacjach (4 biegi) szybciej pobiegł jedynie Filip Rak z KU AZS Politechniki Opolskiej. I to zawodnik opolskiego klubu wydawał się najpoważniejszym rywalem do złota. Walka była zacięta, elblążanin wygrał z Filipem Rakiem o 0,7 sekundy. Trzeci na mecie Szymon Cydejko z Pogoni Siedlce uzyskał czas 1:22:77 min.

Dobrze spisali się też pozostali zawodnicy MKS Truso. Nasza jedyna reprezentantka w kategorii juniorów (U20) Maja Dalidowicz była szósta na 1500 m. z czasem 4:59:95 min. W kategorii juniora młodszego (U18) na 2000 metrów rywalizowali Dominik Rudawski i Inez Stefanowicz. Zawodnik Truso na mecie uplasował się na 11. pozycji z czasem 5:56:49 min. i zajął 11. miejsce. Jego klubowej koleżance poszło lepiej – w swoim biegu uplasowała się na siódmej pozycji z czasem 6:52:40 min.