Złoty Przemek Rojek na długim dystansie

Kajakarz Silvantu Kajak Elbląg wywalczył złoty medal na Mistrzostwach Polski w kajakarstwie na długich dystansach. Elblążanin pokazał plecy rywalom na dystansie 10 tysięcy metrów.

W Wolsztynie (woj. wielkopolskie) trwają Mistrzostwa Polski w kajakarstwie na długim dystansie. Niedziela (17 maja) dla Silvanta Kajak Elbląg zaczęła się rewelacyjnie. Przemek Rojek triumfował na dystansie 10 tysięcy metrów. Elblążanin dystans pokonał w czasie 41,34 minuty.

Walka o złoto była niesamowicie zażarta. Elbląski kajakarz drugiego na mecie Igora Wyszkowskiego z AZS AWF Poznań o 6 sekund. To mniej więcej niecałe 25 metrów. Trzeci na mecie Mikołaj Walulik z Posnanii Poznań na mecie zameldował się 15 sekund za Przemkiem Rojkiem.

Pochodzący z Elbląga Patryk Stasiełowicz obecnie startujący w barwach AZS Politechniki Opole wywalczył złoto medal kanadyjkach w dwójce z Rafałem Poklepą) na dystansie 5000 metrów. Zwycięzcy pokonali dystans wyścigu w czasie 43,52 minuty.