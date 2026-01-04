Najłatwiej było opisać Go jako człowieka sportu. Można go było spotkać na koszykarskich parkietach albo na basenie. W obu miejscach zaszczepiał miłość do sportu. Dziś (4 stycznia) zmarł Adam Prus.

Był człowiekiem sportu. To on w Szkole Podstawowej nr 11 wypatrywał koszykarskie talenty. W 2004 r. trenowana przez niego drużyna dziewcząt (rocznik 1991) zdobyła mistrzostwo Polski w swojej kategorii wiekowej. Był trenerem koszykarskiej drużyny seniorów Truso Elbląg, która kilka lat temu występowała w III lidze.

Oprócz tego był... instruktorem ratownictwa wodnego WOPR, instruktorem pływania, sternikiem motorowodnym i żeglarzem jachtowym. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 11.

„W tych trudnych chwilach cała społeczność szkoły łączy się w bólu z rodziną oraz najbliższymi zmarłego. Pozostawiamy po sobie wspomnienie człowieka, który wierzył w potencjał każdego ucznia i potrafił wydobyć z niego to, co najlepsze.” - możemy przeczytać w mediach społecznościowych szkoły.

Zmarł po ciężkiej i długotrwałej chorobie w wieku 51 lat (urodził się 4 października 1974 r.). O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy, kiedy będą znane ich szczegóły.