Aleksandra Szczygłowska będzie bronić Pucharu Polski w Elblągu

Aktualne mistrzynie Polski i zdobywczynie Pucharu Polski w ubiegłym sezonie – DevelopRes Rzeszów przyjadą w lutym do Elbląga na turniej finałowy Pucharu Polski. W sobotę (3 stycznia) poznaliśmy jeszcze dwie drużyny, które będziemy oglądać w elbląskiej Hali Sportowo – Widowiskowej. Czwartego półfinalistę poznamy dopiero 21 stycznia.

Przypomnijmy: 7 lutego w Elblągu odbędą się półfinały turnieju Pucharu Polski w siatkówce kobiet. Dzień później zaplanowano wielki finał. Znamy trzy drużyny, które zobaczymy na początku lutego w elbląskiej Hali Sportowo – Widowiskowej.

W sobotę (3 stycznia) odbyły się trzy ćwierćfinały oraz jeden mecz 1/8 finału.

W Elblągu na pewno zobaczymy obrończynie tytułu. Rzeszowski DevelopRes z Aleksandrą Szczygłowską w składzie pokonały Sokół&Hagric Mogilno. Mecz miał bardzo ciekawy przebieg. Sokół dość niespodziewanie wygrał pierwszego seta, w trzecim aktualne mistrzynie Polski wygrały dopiero na przewagi. W czwartym Rzeszowianki zdemolowały rywalki wygrały do 10.

Ciekawy mecz miał też miejsce w Bielsko – Białej. Miejscowe BKS Bostik ZGO w czterech setach pokonał rewelację tegorocznego sezonu UNI Opole. Tym samym bielszczanki zrewanżowały się rywalkom za ligową porażkę i wywalczyły bilet do Elbląga.

W Hali Sportowo – Widowiskowej zobaczymy też drużynę z zaplecza Tauron Ligi. W ćwierćfinale z udziałem dwóch pierwszoligowców lepsze okazały się siatkarki Netlandu MKS Kalisz, które bez straty seta pokonały KSG Warszawa. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obie drużyny we wcześniejszej fazie pucharowych zmagań wyeliminowały zespoły z ekstraklasy; odpowiednio EcoHarpoon Nowel Los Nowy Dwór Mazowiecki i ITA Tools Stal Mielec.

Wiemy już, że nie będzie powtórki z ubiegłorocznego wielkiego finału. Wówczas DevelopRes Rzeszów w trzech setach pokonał ŁKS Commercecon Łódź. Ubiegłoroczne finalistki tym razem swoją pucharową przygodę zakończyły już w 1/8 finału. W zaciętym derbowym spotkaniu uległy 2:3 PGE Budowlanym Łódź. W swoim ćwierćfinale łodzianki zmierzą się ze zwycięzcą meczu SMS PZPS Szczyrk vs Lotto Chemik Police. Czwartego uczestnika elbląskiego turnieju poznamy 21 stycznia.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych:

Netland MKS Kalisz – KSG Warszawa 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole 3:1 (25:19, 20:25, 25:13, 25:23)

DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno 3:1 (20:25, 25:16, 27:25, 25:10)

PGE Budowlani Łódź – SMS PZPS Szczyrk vs Lotto Chemik Police – 21 stycznia

Zestaw par półfinałowych (półfinały zostaną rozegrane w Elblągu 7 lutego)

DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź lub zwycięzca SMS PZPS Szczyrk vs Lotto Chemik Police

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Netland MKS Kalisz