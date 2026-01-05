Poradnik na trudne czasy trafia właśnie do skrzynek elblążan

Do skrzynek pocztowych elblążan trafił już „Poradnik bezpieczeństwa”. Publikację, zgodnie z zapowiedzią rządu, ma otrzymać każde gospodarstwo domowe w Polsce. W sumie wydrukowano blisko 17 mln egzemplarzy, a proces kolportażu ma zakończyć się do 31 stycznia 2026 r.

Dystrybucja poradnika odbywa się etapami, przez Pocztę Polską - bezpośrednio do skrzynek pocztowych. W pierwszej kolejności poradnik trafi do mieszkańców województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Będzie to około 2 mln egzemplarzy, a ich kolportaż potrwa do 15 stycznia. Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, są to regiony szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Druga transza obejmie pozostałe województwa i przewiduje dostarczenie blisko 15 mln egzemplarzy poradnika do końca stycznia 2026 r. Publikacja liczy ponad 50 stron i przypomnijmy, co między innymi zawiera:

instrukcje krok po kroku - jak reagować w przypadku powodzi, pożaru, awarii prądu, skażenia chemicznego czy biologicznego,

plan rodzinny - wzór dokumentu, który pomoże zaplanować ewakuację i kontakt w razie kryzysu

listę numerów alarmowych i kontaktowych,

porady dotyczące cyberbezpieczeństwa - jak chronić dane, rozpoznać fałszywe informacje i nie dać się manipulacji,

zasady przygotowania plecaka ewakuacyjnego - co spakować, aby przetrwać pierwsze 72 godziny.

wskazówki na wypadek wojny lub ataku terrorystycznego - jak zachować spokój i gdzie szukać pomocy.

