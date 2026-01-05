UWAGA!

Poradnik na trudne czasy trafia właśnie do skrzynek elblążan

 Elbląg, Poradnik na trudne czasy trafia właśnie do skrzynek elblążan
Do skrzynek pocztowych elblążan trafił już „Poradnik bezpieczeństwa”. Publikację, zgodnie z zapowiedzią rządu, ma otrzymać każde gospodarstwo domowe w Polsce. W sumie wydrukowano blisko 17 mln egzemplarzy, a proces kolportażu ma zakończyć się do 31 stycznia 2026 r.

Dystrybucja poradnika odbywa się etapami, przez Pocztę Polską - bezpośrednio do skrzynek pocztowych. W pierwszej kolejności poradnik trafi do mieszkańców województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Będzie to około 2 mln egzemplarzy, a ich kolportaż potrwa do 15 stycznia. Jak podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, są to regiony szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Druga transza obejmie pozostałe województwa i przewiduje dostarczenie blisko 15 mln egzemplarzy poradnika do końca stycznia 2026 r. Publikacja liczy ponad 50 stron i przypomnijmy, co między innymi zawiera:

  • instrukcje krok po kroku - jak reagować w przypadku powodzi, pożaru, awarii prądu, skażenia chemicznego czy biologicznego,
  • plan rodzinny - wzór dokumentu, który pomoże zaplanować ewakuację i kontakt w razie kryzysu
  • listę numerów alarmowych i kontaktowych,
  • porady dotyczące cyberbezpieczeństwa - jak chronić dane, rozpoznać fałszywe informacje i nie dać się manipulacji,
  • zasady przygotowania plecaka ewakuacyjnego - co spakować, aby przetrwać pierwsze 72 godziny.
  • wskazówki na wypadek wojny lub ataku terrorystycznego - jak zachować spokój i gdzie szukać pomocy.

O "Poradniku bezpieczeństwa" pisaliśmy w tym artykule.

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Wujek dobra rada
  • Poczta Polska to wyjątkowy szczęściarz, dostała kolejną rządową kroplówkę...
  • Tak już otrzymałem i przeczytałem ! Uważam to za pozytywny krok bo świadomości z zagrożenia i zachowania się podczas mamy nie wiele mimo że mam za sobą trochę lat życia ! Pytanie ile młodych ludzi którzy deklarują ucieczkę z Elbląga albo z Polski przeczyta ten poradnik bezpieczeństwa ! Zabrakło mi lokalizacji schronów ale może to celowe dla zatajania a może ich nie ma ?
  • Ludzie młodzi są coraz głupsi to widać na każdym kroku za kilka lat będziemy używać tylko obszarów mózgu odpowiadających za jedzenie i wydalanie pod warunkiem że będziemy mieć jakiekolwiek zdolności do zarabiania na to jedzenie. Ludzie którzy używają AI do najprostszych rzeczy zatracają zdolność logicznego myślenia w szkołach książki zastępuje się tabletami gdzie nie uzyskujemy wiedzy tylko odpowiedzi na pytania. Czy młodzi w ogóle czytają ?
  • wywaliem tę smierdzącą propagandę, papier cuchnie nie idzie trzymać tego druku w domu, od razu do pieca!
  • nawet nie otwieraliśmy.... od razu w kibel
  • Też dostałem, ale tego nie czytam
  • Ktoś na tym świetnie zarobił tak jak jak z mundurkami Giertycha w 2005 roku, ponadto straszą naród aby łatwiej nim manipulować... i dalej niszczyć Polskę
    Zdegustowany789(2026-01-05)
  • czy jest jakaś w wojna w polsce o której nie wiem? Czy mam czuć się zagrozony za jakiego powodu? Plecak ucieczkowy? ale do dokąd mam uciekać w razie? właśnie... w razie czego? nie jestem osobiście w stanie wojny z nikim a działań rządu nie mam zamiaru bronic, posłownie i senatorowie, baaa nawet kościelni i radni (nie wiem dlaczego zarzadzac każdy umie!) nie będa walczyć wiec ja mam ginać za kogoś? A ktoś w puchu sobie bedzie paznokcie obcinał? Nigdy! Nie bronię rzadu, tylko siebie i bliskich.
  • zlodzieje z katoprawicy już zaczęli tworzyć w budapeszcie rząd na uchodźctwie
  • Batyr! Co? Ty.... !
  • No właśnie tacy jak ty, jak przyszły opady śniegu, silny wiatr i utrudnione warunki drogowe nie wiedzieli co zrobić i czekali w swoich autach i czekali na cud, oczekiwali, że ktoś przyniesie im termos z gorącą herbatą. A zginąć może ten tchórz, który nie podejmie walki za ojczyznę jeśli się dobrze nie schowa, nie ucieknie.
