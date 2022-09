W czwartek (1 września) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym zmarł Marian Kulesza - koszykarz, trener, działacz sportowy, twórca i wieloletni prezes Elbląskiego Klubu Sportowego Nestora.

Marian Kulesza urodził się w 1949 r. w Elblągu. Jego przygoda ze sportem zaczęła się w latach 50. w Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu. Pierwszą dyscypliną była piłka ręczna, którą uwielbiał Antoni Dudzicki, nauczyciel wychowania fizycznego. Ale to koszykówka skradła serce zmarłego. Marian Kulesza na początki grał w szkolnej drużynie Technikum Zamechowskiego, swoją karierę kontynuował w TKKF Relaks. Naukę kontynuował w warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku o specjalności nauczycielskiej i trenerskiej koszykówki.

Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął budowę koszykówki żeńskiej w Elblągu w w Powiatowym Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych. Był też sędzią koszykówki, w Elbląskim Okręgowym Związku Koszykówki zajmował się szkoleniem młodych sędziów.

Gdy powstało województwo elbląskie znalazł pracę w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego. Po jej zakończeniu został nauczycielem wychowania fizycznego w Technikum Ekonomicznym w Elblągu, gdzie doczekał emerytury. Jego zasługą jest powołanie Elbląskiego Klubu Sportowego Nestora. - Na spotkaniu założycielskim było nas chyba 24. Jest to miejsce, gdzie elbląscy sportowi seniorzy mogą się spotkać, przed pandemią spotykaliśmy się co tydzień. Razem jeździliśmy na mecze m.in. koszykówki, siatkówki, żużla, na zawody lekkoatletyczne. I co też ważne staramy się dbać o pamięć tych sportowców, którzy już odeszli - mówił w wywiadzie dla naszej gazety.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej“ odznaczeniami związków sportowych: Szkolnego Związku Sportowego, Polskiego Związku Koszykówki oraz Ludowych Zespołów Sportowych.

Zmarł 1 września w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

Informacje o pogrzebie zamieścimy wkrótce.

