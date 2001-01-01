Zumba Kids – bezpłatne zajęcia dla najmłodszych!

Twoje dziecko ma duże pokłady energii, albo jest nieśmiałe i brakuje mu pewności siebie? W obu przypadkach warto wziąć udział w zajęciach Zumba Kids! Już 13 września na Lodowisku Helena, w ramach bezpłatnego tygodnia Aktywuj się z MOSiR-em, odbędą się darmowe zajęcia. To doskonała okazja, aby wprowadzić maluchy w świat tańca, rozwijania umiejętności motorycznych, a także nabrania większej odwagi i pewności siebie.

- Po wakacyjnej przerwie wracamy do zajęć Zumba Kids, które poprowadzi certyfikowana instruktorka Magdalena Krupa. Na najmłodszych czeka mnóstwo wspaniałej zabawy, dużo energii i ulubionych hitów. Zapraszamy wszystkie dzieci, zarówno te, które już z nami tańczyły, jak i te, które chcą spróbować czegoś nowego. Zumba Kids to świetna okazja, aby poznać nowych przyjaciół i wspólnie cieszyć się nauką prostych choreografii. Tym bardziej, że trwa bezpłatny tydzień zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em”, a to oznacza, że Wasze pociechy będą mogły uczestniczyć w najbliższych zajęciach bez żadnych opłat. Taka okazja się szybko nie powtórzy, więc warto z niej skorzystać w najbliższą sobotę – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.

Zumba Kids to pełne energii i zabawy zajęcia taneczne, stworzone specjalnie z myślą o dzieciach w wieku od 4 do 12 lat. Pierwsze powakacyjne ćwiczenia odbędą się już w najbliższą sobotę, 13 września, w sali fitness na Lodowisku Helena. Podobnie jak w poprzednim sezonie, zajęcia będą podzielone na dwa bloki godzinowe. Na godzinie 10:00 zapraszamy najmłodszych w wieku od 4 do 6 lat, a o godzinie 11:00 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Na zajęcia warto zabrać wygodny strój do tańca oraz zmienne obuwie (odpowiednie na salę). Przyda się również woda do picia.

Więcej informacji o wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych znajduje się na stronie MOSiR.

