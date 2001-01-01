Zumba na świeżym powietrzu, zawody na rolkach i gra miejska 

Krótszy tydzień nie oznacza, że zostawimy Was bez wakacyjnych wydarzeń. Szykujcie się na kolejne letnie aktywności z MOSiR-em! Wśród bezpłatnych, propozycji mamy m.in. energiczną zumbę na świeżym powietrzu, zawody na rolkach, grę miejską oraz szeroką ofertę dodatkowych atrakcji.

Zumba na świeżym powietrzu (wtorek, 12 sierpnia, 17:00-19:00, Pl. Jagiellończyka)

Dajcie się porwać do tańca w letnich, energicznych rytmach zumby! We wtorek szykujcie wygodny strój, dobry humor i chodźcie się poruszać na placu Jagiellończyka. Miejscówka jest już Wam znana, instruktor również, a jeśli będziesz pierwszy raz, nie martw się, tutaj każdy jest mile widziany. W zumbie najważniejsza jest dobra zabawa. Gwarantujemy, że to będzie bardzo mile i aktywnie spędzony czas. Startujemy punktualnie o godz. 17:00.

Zawody na rolkach (środa, 13 sierpnia, Lodowisko Helena)

Razem z UKS Wikingowie, serdecznie zapraszamy na drugie w tym letnim sezonie zawody na rolkach. Tym razem do udziału zachęcamy nie tylko dzieci, ale i dorosłych do wyścigu na czas. Uczestnicy będą mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności i szybkość, a także poczuć ducha sportowej rywalizacji. Dla najszybszych najmłodszych zawodników będą czekały pamiątkowe medale, a dla dorosłych puchary. Za udział w zabawie każdy uczestnik otrzyma słodki upominek.

Gra Miejska (niedziela, 17 sierpnia, 12:00-14:00, Park Miejski Dolinka)

Niedziela, to idealny dzień na spacer i dobrą zabawę dla całej rodziny. Koniecznie zajrzyjcie do Parku Miejskiego Dolinka i weźcie udział w emocjonującej grze miejskiej. Poprzednim razem frekwencja była rekordowa, więc teraz też liczymy na to, że dołączycie do wspólnej gry. Biuro zawodów ruszy o godz. 12:00 i będzie mieściło się na amfiteatrze. To tutaj otrzymacie od nas mapki wraz z listą pytań. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą trasę i udzielą prawidłowych odpowiedzi, otrzymają słodki upominek.

Wakacje z MOSiR-em, to szeroka oferta również innych bezpłatnych atrakcji. Fanów rolek i wrotek zapraszamy na Rolkowisko (harmonogram obiektu tutaj) oraz do skorzystania z dodatkowych zajęć: z UKS Wikingowie w każdy wtorek, od godz. 18:00 do 19:25 hokej na rolkach dla dorosłych, natomiast w czwartki dzieci i młodzież, w godzinach: 18:00-19:00, zajęcia ogólnorozwojowe. Najmłodsi mogą również skorzystać z zajęć z nauki i doskonalenia jazdy na rolkach z UKS Szóstka, które odbywają się w środy od 18:00 do 19:00. Przypominamy, aby zabrać z sobą własny sprzęt do jazdy, ochraniacze oraz kask.

W ramach Wakacji z MOSiR-em, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30–15:30, można również skorzystać z bezpłatnej sali do tenisa stołowego na Lodowisku Helena. Do dyspozycji są 3 stoły i wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna - 55 625 63 13. Nie zapominajcie o torze wrotkarskim Kalbar z boiskami wielofunkcyjnymi. Obiekt jest czynny codziennie, od godz. 9:00 do 20:50.

Szczegółowy harmonogram bezpłatnej oferty wakacyjnej znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.