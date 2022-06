Zwiedziliśmy Wyspę Nowakowską

Przyszły chmury, przez chwilę pokropił deszcz i temperatura zrobiła się bardzo rowerowa. Nie dziwi więc fakt, że aż 40 osób stawiło się na pierwszą z trzech popołudniowych wycieczek rowerowych zorganizowanych w ramach „Wakacji z MOSiR-em”. Zobacz zdjęcia.

Start zaplanowany został naprzeciwko mety, bowiem ruszyliśmy z bulwaru przy napisie „ELBLĄG”, aby po przejechaniu 33 kilometrów, dotrzeć na drugą stronę rzeki do kawiarni Przystań Grupy Wodnej. Tradycją bowiem stało się kończenie wakacyjnych, popołudniowych wycieczek lodami sponsorowanymi przez Gminę Elbląg, po terenie której mamy przyjemność jeździć rowerami.

Z Elbląga wyjechaliśmy ulicą Radomską i przez Bielnik I dotarliśmy wzdłuż Kanału Jagiellońskiego do Bielnika II. Dalej droga prowadziła dobrze znaną trasą widokową nad Nogatem i Cieplicówką, a mniej znany dla grupy odcinek zaczął się chwilę potem. Na miejsce dawnej przeprawy promowej dojechaliśmy bowiem znowu wzdłuż Cieplicówki i Nogatu. Trasa oczywiście nie była powtórzona.

W miejscu, gdzie pracował kiedyś prom Wacław II, zrobiliśmy sobie dłuższą przerwę, powspominaliśmy dawną przeprawę, pojawiły się też opinie, że most pontonowy z Nowakowa może trafić nad Nogat. Zobaczyliśmy też pięknie kwitnącą lilię wodną (nenufar).

Po chwili odpoczynku ruszyliśmy do Nowakowa, gdzie w sklepach grupa uzupełniła zapasy napojów, a potem nastąpił drugi, mniej znany odcinek w kierunku Kępy Rybackiej, po którym znów znaleźliśmy się na wale przeciwpowodziowym Nogatu. Ponownie przejechaliśmy przez Bielnik II i inną drogą dotarliśmy do ulicy Radomskiej, która wprowadziła nas do Elbląga.

Teraz pozostało udać się na wspomniane lody, ufundowane przez Gminę Elbląg, które czekały na nas w kawiarni nad rzeką Elbląg. Dziękujmy wszystkim uczestnikom za wspólne i aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu oraz za bezpieczną jazdę. Szczególne podziękowania kieruję do sponsora zimnych smakołyków – Gminy Elbląg.

Kolejna, popołudniowa wycieczka rowerowa odbędzie się 19 lipca. Start o godzinie 17:00 z pętli na ulicy Ogólnej. Tym razem odwiedzimy dolinę rzeki Kamienica.

Sprawdź szczegółowy program Wakacji z MOSiR-em.