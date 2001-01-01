UWAGA!

Nareszcie weekend: Ogrody Polityki, piknik naukowy i Bieg na sześć łap

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu? Mamy kilka propozycji.

Piątek (5 września)

W CH "Ogrody" rozpoczyna się Zielony Targ.

- W piątek i sobotę, 5 i 6 września, nasze centrum zmieni się w kwiatowy raj. To doskonała okazja do wzbogacenia swojego domu o nowe rośliny i nadania mu ciepłej, jesiennej atmosfery. Czeka na Was szeroki wybór kwiatów i drzewek ozdobnych, które rozjaśnią Wasze otoczenie, gdy za oknem będzie już jesienna szaruga. Możecie wybierać m.in. wśród: - barwnych hortensji - nastrojowych wrzosów - kwitnących bylin i wielu innych roślin! Zabierz ze sobą swoich bliskich i spotkajmy się w Ogrodach - zapowiadają organizatorzy. Szczegóły tutaj.

 

Rozpoczynają się Ogrody Polityki. Impreza potrwa do niedzieli, 7 września. Cały program znajdziecie w tym linku. Poniżej szczegóły piątkowej części wydarzenia.

 

17:00 – Kanon lektur czy kanon kultury? – panel dyskusyjny

prowadzenie: red. Mirosław Pęczak / Tygodnik POLITYKA

goście: prof. Izolda Kiec, prof. Grzegorz Leszczyński

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

 

19:30 – Koncert: Łona x Konieczny x Krupa + support: Senny

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

 

Sobota (6 września)

Wrześniowy Bieg na 6 Łap. odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w elbląskim schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233. Zapraszamy, jak zawsze, w pierwszą sobotę miesiąca do sprawienia frajdy w postaci spaceru naszym schroniskowym czworonogom. Informacje o tym jak się zapisać oraz szczegóły biegu znajdziecie w tym linku.

 

Między godziną 11 a 16 teren EPT (Elbląg, ul. Sulimy 1) wypełni się interaktywnymi stanowiskami, doświadczeniami i atrakcjami, które sprawią, że każdy, od najmłodszych odkrywców po dorosłych pasjonatów, znajdzie coś dla siebie. Szczegółowy program pikniku naukowego znajdziecie w tym linku.

 

O godz. 16 Stegny koło Pasłęka zapraszają na sportowe święto – charytatywny Dożynkowy Międzysołecki Turniej Siatkarski. Impreza rozpocznie się o godz. 16 od parady traktorów, do której dołączą motocykliści z Pasłęckiej Grupy Motocyklowej. Szczegóły w linku.

 

Ogrody Polityki

17:00 – Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość – panel

dyskusyjny;

prowadzenie: red. Karolina Lewicka / Radio TOK FM

goście: prof. Michał Bilewicz, prof. Przemysław Czapliński

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

 

19:30 – Koncert: Lech Janerka

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

 

21:00 – Spektakl: "Silence – Cisza w Troi" – Teatr Biuro Podróży

Plac przy Moście Niskim, Bulwar Zygmunta Augusta

wstęp wolny

 

Niedziela (7 września)

O godz. 10 w Bażantarni wystartuje impreza Jump&Run., w której weźmie udział prawie 900 osób. To świetna zabawa dla całych rodzin, nie ma już wolnych miejsc, zachęcamy więc do przyjścia i kibicowania startującym. Szczegóły tutaj.

 

Ogrody Polityki

16:00 – Rozmowy przyżyciowe o słowach i ludziach – spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem

prowadzenie: red. Bartek Chaciński / Tygodnik POLITYKA

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska

wstęp wolny

Czytanie performatywne prozy autora – aktorzy Teatru im. Sewruka

 

17:00 – Koncert Brass Federacja

Start: Brama Targowa, przemarsz przez Stare Miasto

wstęp wolny

 

18:00 – Jazz Band Młynarski-Masecki

Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

wydarzenie biletowane

 

Sprawdź informacje o imprezach sportowych w weekend.

 

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z NaWynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY

oprac. daw

