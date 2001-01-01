W dniach 8-12 września odbędą się Elbląskie Dni Seniora. Celem inicjatywy jest integracja elbląskich seniorów oraz przedstawienie oferty organizacji zaangażowanych w działalność na ich rzecz.

Elbląskie Dni Seniora zainauguruje przemarsz ulicami miasta, spod Urzędu Miejskiego na plac Jagiellończyka. Start w poniedziałek 8 września o godz. 10. Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno indywidualnych seniorów, jak i funkcjonujące w mieście środowiska senioralne.

W pozostałe dni na seniorów czekać będzie wiele różnych atrakcyjnych wydarzeń. Wśród nich: zajęcia sportowe i taneczne, warsztaty, seanse filmowe, konferencja, czy spacery z przewodnikiem. Szczegółowe informacje na temat programu Elbląskich Dni Seniora na plakacie obok i w powiększeniu w linku.

- Zatem jeśli jesteś seniorem, który aktywnie angażuje się w różne inicjatywy i lubisz miło spędzać czas, albo jeśli akurat doskwiera Ci samotność i nie wiesz co zrobić z wolnym czasem – te wydarzenia są właśnie dla Ciebie! Każdy znajdzie coś dla siebie! - zachęcają władze miasta

Organizatorami Elbląskich Dni Seniora są prezydent Michał Missan oraz Elbląska Rada Seniorów.