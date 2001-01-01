UWAGA!

Atak z użyciem noża

 Elbląg, Atak z użyciem noża

W Pasłęku przed południem na ul. Bohaterów Westerplatte doszło do ataku z użyciem noża. Poszkodowanych jest dwóch młodych mężczyzn. Policjanci zatrzymali sprawcę po godzinie od zdarzenia. Na miejscu pracują służby.

- Do zdarzenia doszło na ul. Bohaterów Westerplatte. 17-latek zaatakował nożem 16-latka i 18-latka. Prawdopodobnie doszło między nimi wcześniej do kłótni. Obaj nastolatkowie mają rany cięte, jeden z nich jest poważniej ranny. Zostali przewiezieni do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, został zatrzymany przez policjantów z Pasłęka po godzinie od zdarzenia - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Policjanci wyjaśniają okoliczności sprawy. Więcej informacji wkrótce.

