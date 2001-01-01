Nagrodzeni na Salonie

Jeszcze do niedzieli (7 września) możemy oglądać w Galerii EL prace artystów tegorocznego Salonu Elbląskiego. Poznaliśmy już laureatów dwóch nagród, które są przyznawane podczas tego wydarzenia.

W czwartek (4 września) odbył się finisaż Salonu Elbląskiego, ale dzieła przedstawicieli lokalnego środowiska artystycznego z 33. edycji wydarzenia można oglądać w Galerii EL do niedzieli, 7 września. Na wystawie zaprezentowało się 51 artystów, oglądać można było 130 prac.

- Z nich Rada Programowa wytypowała wczoraj osobę do nagrody wystawienniczej. Będzie ona miała szansę zaistnieć w Galerii EL na wystawie indywidualnej w przyszłym roku. Zakończyliśmy też głosowanie publiczności, które trwało od początku Salonu Elbląskiego. Oddano 750 głosów poprawnych. Osoba, która wygrała, była w tym roku bezkonkurencyjna, zdeklasowała cały wyścig – mówiła tuż przed ogłoszeniem nazwisk laureatów Joanna Mierzejewska, kuratorka wystawy.

Nagrodę Rady Programowej (wystawienniczą) otrzymała Martyna Czop, natomiast Nagrodę Publiczności (finansową) Monika Wyłoga.

Nagrodę publiczności odbiera Monika Wyłoga, fot. Anna Dawid

Kuratorami wystawy byli Joanna Mierzejewska i Maciej Olewniczak.

W tegorocznym salonie udział wzięli: Anna Albrecht, Jacek Albrecht, Ewa Bednarska-Siwilewicz, Ryszard Biel, Romuald Bohdanowicz, Ada Brzozowska, Waldemar Cichoń, Izabela Czerniak, Martyna Czop, Marta Dąbrowska, Jerzy Domino, Agata Dworzak-Subocz, Anna Gawron, Brygida Gawron, Roma Jaruszewska, Pamela Jaworska, Joanna Jenczyk, Szymon Jeziorski, Justyna Kanownik, Anna Karatkiewicz, Karolina Kardas, Magdalena Kawałkowska, Bogdan Kiliński, Zbigniew Kinder, Michał Kowalski, Janusz Kozak, Alicja Król, Nikola Kubisiak, Grzegorz Lechwar, Mirosław Maszlanko, Lucyna Niepokorowicz, Mariusz Owczarek, Anna Panek, Katarzyna Parafiniuk, Janusz Pietrucin, Projekt Salka (Mary Piasecka, Magdalena Kawałkowska), Halina Różewicz-Książkiewicz, Martin Sakfon, Dominika Sambor, Mafe Satizabal, Katarzyna Smeja-Skulimowska, Zbigniew Tomasz Szmurło, Monika Walas, Paulina Wiewióra, Margarita Wójcik, Monika Wyłoga, Urszula Zajko-Olejniczak, Sławomir Zawistowski, Mariola Żylińska-Jestadt, Tymon Żyliński-Jestadt, Dominik Żyłowski.

Relacja i zdjęcia z wernisażu 33. Salonu Elbląskiego w tym linku.