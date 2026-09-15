Beniaminek na drodze Startu

Piłkarki ręczne Startu w środę (16 września) zagrają pierwszy w tym sezonie mecz na boisku rywala. Elblążanki zmierzą się z beniaminkiem Lotto Superligi Kobiet APR Radom, który także liczy na premierowe zwycięstwo.

Po dwóch kolejkach Lotto Superligi Kobiet trzy drużyny nie zaznały jeszcze smaku zwycięstwa, a są to Energa Start Elbląg, Elmas KPS APR Radom oraz Sośnica Gliwice. Ta ostatnia rozgrywki rozpoczęła z ujemnym bilansem punktowym. Na start sezonu odjęto jej aż sześć punktów i raczej w najbliższym spotkaniu nie zmniejszy straty, bowiem zmierzy się z mocno podbudowaną drużyną z Kobierzyc, która ostatnio pokonała mistrzynie Polski.

Dla nas najważniejszy jest jednak pojedynek Elblążanek z beniaminkiem superligi. Drużyna Magdaleny Stanulewicz źle weszła w sezon i o ile w pojedynki z Zagłębiem trudno było liczyć na punkty, to w starciu z Gnieźniankami, i to przed własną publicznością, nadzieja na premierowe zwycięstwa była duża. Start jednak fatalnie rozpoczął ten mecz i w 16. minucie przegrywał 1:10. W ciągu 60 minut Elblążanki zanotowały aż 22 straty, oddały też 8 niecelnych rzutów. Na dość wysokim poziomie zagrały za to bramkarki, które obroniły 17 rzutów.

- Od początku meczu była bardzo duża niemoc w ataku pozycyjnym, straty, błędy, nietrafione rzuty. W ciągu 10 minut Gniezno sześć razy wyprowadzało kontry, które były skuteczne i od razu wyszło na prowadzenie grając łatwe piłki po naszym stratach. Ciężko się taki wynik goni. Jak widać musimy pracować nad wszystkim - mówiła po tym spotkaniu Magdalena Stanulewicz.

Sztab trenerski miał tydzień na przeanalizowanie błędów, a także zapoznanie się z dyspozycją i możliwościami najbliższego rywala. Beniaminek Lotto Superligi Kobiet na inaugurację rozgrywek przegrał z Lubliniankami 23:36. W drugim spotkaniu do 24. minuty walczył z brązowymi medalistkami jak równy z równym. W drugiej części meczu Piotrcovia kontrolowała grę i wygrała 36:22.

- Mamy mecze które możemy wygrać i takie, które musimy. W środę gramy z Elblągiem i ten mecz musimy wygrać - powiedziała radomska bramkarka Kaja Gryczewska, która przed sezonem dołączyła do składu KPR.

Beniaminka wzmocniło jeszcze kilka zawodniczek.19-letnia reprezentantka Czarnogóry Elena Mitrović, która ma na swoim koncie występy w Lidze Mistrzyń. Do zespołu dołączyła też Berenice Frelier - reprezentantka Argentyny i uczestniczka ostatnich Mistrzostw Świata. Zespół zasiliła także 23-letnia serbska rozgrywająca Ljubica Simić. Pojawiły się też Polki - Kinga Lemiech to rozgrywająca z doświadczeniem zdobywanym w superlidze oraz na norweskich parkietach, a także obrotowe Julia Owczaruk i Julia Czarkowska.

W środę zawodniczki Adriana Kondraciuka po raz drugi w tym sezonie zagrają przed własną publicznością i bardzo liczą na pierwsze punkty. Z takim samym nastawieniem udały się już dziś do Radomia zawodniczki Magdaleny Stanulewicz.

- Jedziemy do Radomia z jednym celem - zwycięstwem. Mamy szacunek do przeciwnika i wiemy, że czeka nas wymagające spotkanie, dlatego od początku musimy być skoncentrowane i konsekwentne. Umiemy grać w piłkę ręczną i mamy świadomość swoich możliwości. Teraz chcemy w końcu przełożyć to na boisko i pokazać swoją grę, jakość oraz charakter. Najważniejsze będzie to, co wydarzy się przez 60 minut. Jedziemy po trzy punkty - powiedziała trenerka Startu.

Środowy mecz rozpocznie się o godz. 20:15, transmisję będzie można śledzić na platformie emocje.tv

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