Bolesna lekcja od mistrzyń Polski

Piłkarki ręczne Startu poniosły wysoką porażkę w pojedynku z mistrzyniami Polski. Elblążanki w całym spotkaniu z Zagłębiem Lubin zdołały rzucić zaledwie 13 bramek, straciły natomiast aż 38.

Zdecydowanym faworytem w starciu elbląskiej drużyny z mistrzem Polski była drużyna Zagłębia. Miedziowe przyjechały do Elbląga w mocnym składzie, z Weroniką Weber, która jeszcze w zeszłym sezonie reprezentowała barwy Startu. Nasza drużyna boryka się z kontuzjami podstawowych bramkarek, Małgorzaty Ciąćki i Marii Pentek, zatem w podstawowym składzie wybiegła dziś młoda wychowanka Truso Zuzanna Górska. Po drugiej stronie między słupkami zameldowała się doświadczona już Barbara Zima. Gospodynie dobrze rozpoczęły mecz, a pierwszą bramkę zdobyła Aleksandra Zych. Kapitan Startu była także autorką drugiego gola, a gdy do siatki trafiła Joanna Wołoszyk, było 3:3. Po pierwszych akcjach wydawało się, że spotkanie będzie ciekawe, jednak od 5. minuty na parkiecie zaczęły dominować Miedziowe. Między słupkami dobrze spisywała się Barbara Zima, jej koleżanki świetnie przesuwały się w obronie i elblążanki miały ogromne problemy w ataku pozycyjnym. Rywalki wielokrotnie przeprowadzały kontrataki i w sumie rzuciły aż jedenaście bramek z rzędu. Gospodynie przez kwadrans nie potrafiły przedrzeć się przez defensywę Zagłębia, w końcu w 20. minucie gola zdobyła Maria Szczepanik. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz notowały sporo strat, w pierwszej połowie miały ich aż trzynaście. Gdy elblążanki zdobyły dwa gole z rzędu, zaraz o przerwę poprosiła trenerka Bożena Karkut. Po wznowieniu jej podopieczne znów zanotowały serię celnych rzutów i podwyższyły prowadzenie do piętnastu bramek. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 6:21.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Nadal na parkiecie dominowały Miedziowe i to z ich rąk padło pięć kolejnych trafień. Gospodynie pierwsze trafienie po zmianie stron zanotowały dopiero w 38. minucie, dwie minuty później bramkę zdobyła Iga Dworniczuk, a obronę zanotowała Weronika Godzina. Trenerka Magdalena Stanulewicz rotowała składem, na parkiecie pojawiła się Aleksandra Wiśniewska, która także wpisała się na listę strzelczyń. W 42. minucie tablica wyników wskazywała 9:28. Przez kilka kolejnych akcji obie drużyny popełniały błędy i wynik się nie zmieniał. Dość niespodziewanie miejscowe rzuciły trzy bramki z rzędu i było 12:30. Niestety w kolejnych akcjach znów nie potrafiły się przedrzeć przez defensywę Zagłębia i seryjnie traciły bramki z kontrataków. Miedziowe zdobyły aż sześć goli z rzędu i ich przewaga urosła do dwudziestu pięciu trafień. Mecz zakończył się wynikiem 13:38.

Energa Start Elbląg - KGHM MKS Zagłębie Lubin 13:38 (6:21)

Start: Górska, Godzina - Wiśniewska 2, Zych 2, Peplińska 2, Tarczyluk 2, Dworniczuk 1, Wołoszyk 1, Kubisova 1, Chwojnicka 1, Szczepaniak 1, Wicik, Kuźmińska, Szczepanek, Pahrabitskaya, Grabińska.

Zagłębie: Zima, Maliczkiewicz - Fernandes 6, Weber 6, Jakubowska 5, Promis5, Grzyb 4, Janas 3, Drabik 3, Górna 2, Pankowska 2, Przywara 1, Matieli 1, Cavo, Guirassay.

Kolejne spotkanie elblążanki zagrają dopiero pod koniec grudnia, gdyż drużyny czeka przerwa reprezentacyjna. Pojedynek z Młynami Stoisław Koszalin zakończy pierwszą rundę Orlen Superligi Kobiet.