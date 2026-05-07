Już w najbliższy weekend (9-10 maja) Elbląg stanie się stolicą polskiej piłki ręcznej. O prestiżowe trofeum Final Four Pucharu Polski powalczą cztery najlepsze drużyny w kraju, w tym reprezentujący nasze miasto Start.

Wielkimi krokami zbliża się Final Four Pucharu Polski Kobiet. W turnieju walczyć będzie aktualny mistrz i wicemistrz Polski, Piotrcovia która już zapewniła sobie brązowy medale na koniec sezonu Orlen Superligi Kobiet oraz Energa Start Elbląg.

- Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się w tak prestiżowym gronie. Puchar Polski w Elblągu jest dla nas historycznym wydarzeniem. Tak naprawdę pierwszy raz impreza tak wysokiej rangi odbywa się właśnie w naszym mieście. Pomimo tego, że sezon zasadniczy się już dla nas skończył, to nie pozwoliliśmy sobie na odpoczynek. Po ostatnim meczu ligowym od razu rozpoczęliśmy bardzo intensywne przygotowania do sobotniego meczu. Jedno jest pewne, z czterech drużyn, które znajdują się w Final Four, to my czujemy głód zwycięstwa i głód sukcesu, więc na pewno będziemy bardzo niewygodnym rywalem - mówiła trenerka Energi Startu Magdalena Stanulewicz.

Półfinałowym rywalem Startu będzie drużyna Krasoń Piotrcovia Piotrków Trybunalski, z którą w tym sezonie rywalizował dwukrotnie. W październiku minionego roku mecz zakończył się wygraną Piotrkowianek 32:28, rewanż w Elblągu również wygrały rywalki, jednak zaledwie jedną bramką (32:31).

- Mogę zagwarantować, że zrobimy wszystko aby w sobotnim meczu odnieść zwycięstwo. Losowanie ułożyło się dla nas pomyślnie, bo trafiliśmy na zespół z Piotrkowa Trybunalskiego, który jest w naszym zasięgu. W meczu który rozegrałyśmy z tym zespołem w Elblągu przegraliśmy jedną bramką. Zazwyczaj rozgrywamy z nim dobre mecze i wierzymy w to, że znajdziemy się w finale. Naszym celem jest powalczenie o zwycięstwo z Piotrcovią - dodała trenerka Energi Startu.

Drużyna przystąpi do meczu w niemal optymalnym składzie, zabraknie Aleksandry Zych która jest po zabiegu biodra. Kibicować z trybun będą także młode zawodniczki Truso Nikola Jankowska oraz Alicja Ratajczyk, które przechodzą rehabilitacje.

Zanim jednak poznamy zwyciężczynię mieszkańcy Elbląga będą mogli z bliska zobaczyć cel tej rywalizacji - oficjalny Puchar Polski. W piątek (8 maja) trofeum wyruszy w objazd po mieście pod hasłem „Tour de Puchar po Elblągu”, podczas którego będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i spotkać się z przedstawicielami dyscypliny. Puchar odwiedzi uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków (spotkanie zamknięte). W godzinach 15-16 trofeum będzie można zobaczyć w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”, a w godz. 17-19 w Centrum Handlowym „Ogrody”.

Harmonogram Final Four:

sobota, 9 maja:

godz. 15.30 KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE El-Volt Lublin

godz. 18.00 KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – Energa Start Elbląg

niedziela, 10 maja

godz. 15.00 finał



Bilety na mecze są dostępne przez Internet. Na jeden dzień w cenie - 19 i 39 zł, dwudniowe - 29 i 59 zł. Organizatorzy przewidzieli zniżki dla grup. Bilety dla osób z niepełnosprawnościami są bezpłatne. Wszystkie mecze turnieju Final Four Pucharu Polski Kobiet będzie można obejrzeć także na żywo na kanale Polsat Sport 3.