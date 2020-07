EKS Start pozyskał Greczynkę

Elbląski zespół wzmocni się kolejną zawodniczką spoza naszego kraju. Mamy już w składzie Białorusinkę, Ukrainkę oraz Serbki, a teraz do nich dołączy Greczynka Magdalini Kepesidou.

Po tym jak Aleksandra Orowicz zdecydowała się nie przedłużać kontraktu ze Startem, zarząd oraz trenerzy zmuszeni byli znaleźć drugą bramkarkę. Wybór padł na 23-letnią Magdalini Kepesidou (Magda Kepe). Mierząca 178 cm wzrostu zawodniczka przeprowadzi się do Elbląga z Grecji, a dokładnie z Aten. Ostatnie siedem sezonów zawodniczka ta grała w O.F.N.I, z którym wywalczyła pięć tytułów mistrza Grecji oraz trzy Puchary Grecji. W ostatnim sezonie, przed tym jak pandemia zatrzymała również rozgrywki w Grecji, jej drużyna plasowała się na drugiej pozycji.

Bramkarka jest bardzo zadowolona z transferu - Zawsze chciałam i marzyłam o grze poza granicami Grecji. Polska piłka ręczna jest bardzo popularna w Europie, więc jak tylko dowiedziałam się, że jest możliwość gry w silniejszej lidze zdecydowałam się związać z Elblągiem. Tak się składa, że nie miałam do tej pory okazji spotkać, ani grać przeciwko którejkolwiek z zawodniczek z Elbląga, ale jestem bardzo podekscytowana tym, że zagramy razem. Osobiście chciałabym być coraz lepsza każdego dnia. Chcę rozwijać się poprzez grę w lepszej lidze a poprzez to myślę, że będę mogła pomóc zespołowi w osiągnięciu celów. W zbliżającym się sezonie życzę sobie i wszystkim dużo zdrowia, zabawy i najlepszych momentów. Dam z siebie 100% dla zespołu, tak abyśmy wspólnie osiągnęły założone cele - powiedziała szczypiornistka.

Trener Andrzej Niewrzawa podkreślił, że nowa zawodniczka prezentuje zupełnie inny styl gry niż druga bramkarka Startu Wioleta Pająk. - Magdalini Kepesidou, czyli w skrócie Magda Kepe to przedstawicielka handballu z południa Europy. Zdecydowaliśmy się na pozyskanie tej zawodniczki ze względu na energię waleczność i diametralnie inny styl niż ten, który prezentuje Wiola Pająk. Jestem przekonany, że obie będą się świetnie uzupełniały, na czym skorzysta zarówno zespół jak i one same. Magda bardzo dobrze prezentuje się w trudnych pojedynkach jeden na jeden oraz rzutach z bliskiej odległości. Mamy nadzieję, że szybko się w Elblągu zaaklimatyzuje i stanie się ważnym ogniwem drużyny i zjedna sobie sympatie kibiców - dodał szkoleniowiec EKS.

Zawodniczki Startu 14 lipca rozpoczną przygotowania do sezonu 2020/2021.