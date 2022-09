Kup karnet na Start

Piłkarki ręczne Startu w końcu zawalczą o ligowe punkty przed własną publicznością. Pierwszym rywalem elblążanek w hali przy al. Grunwaldzkiej będzie Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Można już nabywać bilety na to spotkanie lub karnety na cały sezon.

Szczypiornistki EKS świetnie rozpoczęły sezon 2022/2023. Dwa pierwsze mecze elblążanki zagrały na wyjeździe i oba zakończyły się ich zwycięstwem. Najpierw podopieczne Romana Monta wysoko pokonały w Gnieźnie miejscowy MKS, natomiast tydzień później rozprawiły się w Chorzowie z Ruchem. W 3. serii PGNiG Superligi kobiet nasza drużyna w końcu zagra przed własną publicznością. Jako pierwsza do Elbląga zawita Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Mecz ten zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej w niedzielę (25 września) o godz. 18. W sprzedażny na to spotkanie są już bilety, które można nabywać przez stronę http://eksstart.abilet.pl. Wejściówki będą także dostępne w kasie godzinę przed meczem. W tym sezonie bilety na mecze Startu będą kosztować 20 zł (normalne) oraz 10 zł (ulgowe dla emerytów, rencistów, studentów i

uczniów szkół średnich za okazaniem legitymacji) oraz bilety dla dzieci do lat 10 w cenie 1 zł.

Dostępne są także karnety, które obowiązują na wszystkie mecze PGNiG Superligi kobiet i PGNiG Pucharu Polski kobiet w sezonie 2022/2023 w cenie 150zł. Chętni mogą je nabyć w siedzibie klubu przy al. Grunwaldzkiej 135 w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz w kasie na godzinę przed meczem.

