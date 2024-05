Ostatnie starcie sezonu

Przed zawodniczkami Startu ostatni mecz sezonu 2023/2024. W środę (8 maja) elblążanki podejmą Galiczankę Lwów i zawalczą o 7. lokatę na koniec rozgrywek.

Celem elbląskiego Startu w bieżącym sezonie była gra w grupie mistrzowskiej. Niestety nie udało się go zrealizować i drużyna walczyła o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zadanie zostało już zrealizowane, po tym jak w ostatniej kolejce elblążanki pokonały kaliszanki i uzyskały pewność zajęcia przynajmniej 8. miejsca. Ostatnim rywalem zespołu Romana Monta będzie Galiczanka, która w przyszłym sezonie nie zagra już w Orlen Superlidze Kobiet. Wiemy już, że miejsce lwowianek zajmie Ruch Chorzów.

- Przed nami kolejne ważne wyzwanie i chcemy zakończyć sezon zwycięstwem. Wiemy, że Galiczanka to zespół, który dużo walczy, ale przygotowujemy się do rozegrania dobrego meczu i wygrania go - zapowiedziała Moniky Bancilon.

Dla niektórych zawodniczek pojedynek z Galiczanką będzie jednocześnie pożegnaniem z elbląską drużyną. Oficjalnie potwierdzono już transfer Weroniki Weber do mistrza Polski Zagłębia Lubin - Już w środę zagramy ostatni mecz sezonu, z Galiczanką Lwów. Mimo ostatniego miejsca tej drużyny, spodziewam się twardego meczu. O tym zespole wiemy już wszystko, będziemy grać ze sobą czwarty raz w tym sezonie i tak naprawdę szlifujemy już tylko szczegóły przed tym meczem. Wiem, że ten sezon nie należał do udanych, ale chcemy zakończyć go zwycięstwem i pozostawić po sobie dobre wrażenie. Dla mnie osobiście będzie to wyjątkowe spotkanie, pełne różnych emocji, bo po sezonie przenoszę się do Lubina. Mam nadzieję, że uda mi się pożegnać z kibicami zwycięstwem - powiedziała Weronika Weber.

Jak wspomniała skrzydłowa, zespoły rywalizowały ze sobą w tym sezonie już trzy razy. W pierwszej rundzie Galiczanka wygrała w Elblągu 37:31, w kolejnej elblążanki odniosły zwycięstwo w Łańcucie 34:26, a w rundzie spadkowej Start zwyciężył 30:24. Jakim rezultatem zakończy się czwarta potyczka tych drużyn, dowiemy się w środowy wieczór. Mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 18