Piątkowe popołudnie ze Startem

Przez zawodniczkami Startu mecz 9. kolejki PGNiG Superligi kobiet, w którym podopieczne Marcina Pilcha podejmą KPR Gminy Kobierzyce. Piątkowy mecz rozegrany zostanie w elbląskiej hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 16:30.

Szczypiornistki EKS drugą rundę rozgrywek rozpoczęły od porażki w Koszalinie z Młynami Stoisław. Przegrana spowodowała, że elblążanki spadły na siódme miejsce w ligowej tabeli, a koszalinianki zrównały się z nimi w liczbie wywalczonych punktów. Cztery oczka więcej od zespołu Marcina Pilcha ma drużyna KPR Gminy Kobierzyce. Ekipa Edyty Majdzińskiej zajmuje obecnie piątą lokatę, jednak od czterech kolejek nie zdołała wywalczyć chociażby punktu i do Elbląga przyjedzie po przełamanie. Kobierzyczanki najpierw przegrały z koszaliniankami, potem jarosławiankami, Zagłębiem, a kilka dni temu uległy Piotrcovii. Dwa z tych meczów przegrały zaledwie jednym trafieniem, natomiast lubinianki rzuciły trzy bramki więcej, a piotrkowianki dwie. Zawodniczki KPR po raz ostatni zwyciężyły w 4. serii gier, kiedy to pokonały MKS FunFloor Perła Lublin i warto dodać, że do tej pory to jedyna drużyna, która w bieżącym sezonie pokonała wielokrotnie mistrzynie Polski. Skrzydłowa KPR Patrycja Kozioł wierzy, ze jej zespół w końcu przerwie słabszą passę.

- Nie poddajemy się i walczymy jak równy z równym. Mamy nadzieję, że mecz w Elblągu nam się uda i przywieziemy trzy punkty - powiedziała zawodniczka.

W I rundzie kobierzyczanki pokonały na własnym parkiecie elblążanki różnicą sześciu bramek. Wówczas podopieczne Marcina Pilcha miały spore problemy w ataku, a pierwszego gola zdobyły dopiero w 6. minucie spotkania. W pewnym momencie przegrywały nawet dziewięcioma trafieniami, by ostatecznie ulec rywalkom 20:26. W piątkowe popołudnie Start przystąpi do meczu w roli gospodarza i ma nadzieje zagrać dużo lepsze zawody.

- Ostatni mecz zakończył się naszą przegraną, jednak nie zwieszamy głów i zamierzamy powalczyć z Kobierzycami. To trudny rywal, broniący tytułu wicemistrza Polski, ale chcemy zagrać z nimi lepiej niż w I rundzie i pokazać charakter. Wierzymy, ze uda nam się wywalczyć korzystny wynik - powiedziała Paulina Stapurewicz.

W szeregach KPR nie znajdziemy zawodniczki, która znajdowałaby się w klasyfikacji najlepszych strzelczyń w pierwszej piątce. Najwięcej bramek do tej pory rzuciła Małgorzata Buklarewicz, która w ośmiu meczach zdobyła 33 bramki. Z kolei w Starcie najskuteczniejsza jest Joanna Wołoszyk, która rzuciła zdobyła dziesięć goli więcej.

Piątkowy mecz rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 16:30. Bilety można nabyć jedynie przez platformę Abilet. Transmisję ze spotkania można śledzić na kanale emocje.tv.

