Pierwsze punkty Energi Startu

Energa Start Elbląg w sobotni wieczór (13 września) rozegrała pierwszy w tym sezonie mecz przed własną publicznością. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz wygrały z Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz 36:34.

Elblążanki przed spotkaniem z drużyną Ruch Szczypiorno miały już za sobą dwa mecze niestety oba przegrane. Rywalki kolei w miniony czwarte rozegrały swoją pierwszą potyczkę i przegrały z wicemistrzyniami Polski. Start mocno liczył na pierwsze punkty, tym bardziej, że w końcu grał przed własnymi kibicami.

Wynik spotkania otworzyła Karolina Wicik. Gospodynie dobrze rozpoczęły mecz, zdecydowanie lepiej prezentowały się w obronie niż w poprzednim meczu, a między słupkami kilka piłek odbiła Oliwia Suliga. Współpraca w defensywie i skuteczny atak dały naszej drużynie prowadzenie 8:2 w 9. minucie. Przyjezdne W końcu wstrzeliły się między słupki i spotkanie się wyrównało. Elblążanki utrzymywały kilkubramkowe prowadzenie, skuteczna w ofensywie była Aleksandra Zych, która zdobyła trzy kolejne gole dla swojej drużyny. W 18. minucie rzut karny skutecznie egzekwowała Klaudia Grabińska i tablica wyników wskazywała 14:7. Przez kilka kolejnych minut gra toczyła się bramka za bramkę, do stany 18:12. Przyjezdne postanowiły grać na dwie kołowe, bez bramkarki między słupkami i do przerwy udało im się zmniejszyć dystans do czterech trafień. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 19:15.

Po zmianie stron kaliszanki nadal grały siedmioma zawodniczkami w polu, jednak elblążanki radziły sobie z ich obroną. Dwa gole zdobyła kapitan Startu, piłkę w siatce umieściła też Karolina Wicik, a gdy do pustej bramki celny rzut oddała Tatsiana Pahrabistkaya, przewaga gospodyń znów urosła do siedmiu trafień. Przyjezdnym udało się zniwelować część strat, gdy elblążanki grały w podwójnym osłabieniu. W 38. minucie tablica wyników wskazywała 24:20. W końcu kilkuminutową niemoc Startu przerwała Polina Masalova, która chwilę później dorzuciła także kolejną bramkę. Trwała zacięta walka, a gdy kilka dobrych interwencji zanotowała bramkarka Ruchu Szczypiorna Julia Fornalczyk, jej drużyna zdołała zmniejszyć dystans do trzech goli. Zespoły zdobywały gole seryjnie, przewaga miejscowych wahała się od trzech do sześciu bramek. W 56. minucie gola zdobyła Marta Gęga i już tylko dwóch goli brakowało przyjezdnym by doprowadzić do wyrównania. Zimną krew na linii 7. metra zachowała Joanna Kozłowska, z dystansu trafiła Aleksandra Zych i Start ostatecznie wygrał 36:34.

Energa Start Elbląg - Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz 36:34 (19:15)

Start: Suliga, Pentek - Zych 9, Wicik 7, Pahrabitskaya 5, Grabińska 4, Kozłowska 4, Masalova 4, Tarczyluk 2, Szczepaniak 1, Kuźmińska, Dworniczuk, Chwojnicka, Peplińska, Jankowska, Szczepanek, Stefańska.

Ruch: Gryczewska, Fornalczyk - Diablo 9, Szarkova 7, Gęga 5, Bondarenko 3, Jasinowska 3, Stokowiec 3, Doktorczyk 2, Petroll 1, Trawczyńska 1, Iwanowicz.

Kolejne spotkanie nasza drużyna zagra na wyjeździe 24 września z Piłką Ręczną Koszalin.