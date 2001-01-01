Pierwszy test Startu

Piłkarki ręczne Energi Startu Elbląg mają za sobą pierwsze mecze kontrolne przed zbliżającym się sezonem 2025/2026. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz rywalizowały w Lublinie w międzynarodowym turnieju.

Elblążanki mają za sobą trzy tygodnie wspólnych treningów i nadszedł czas pierwszych meczów kontrolnych. Na zaproszenie wicemistrzyń Polski udały się do Lublina, by wziąć udział III Memoriale im. Edwarda Jankowskiego. Nasza drużyna udała się tam w pełnym składzie i rozegrała dwa mecze. Pierwszego dnia turnieju podopieczne Magdaleny Stanulewicz zmierzyły się z Sośnią Gliwice. Spotkanie to było bardzo wyrównane, gra toczyła się praktycznie bramka za bramkę, jednak po pierwszej połowie bliżej końcowego zwycięstwa były gliwiczanki (21:18). W drugiej części meczu naszej drużynie nie udało się doprowadzić do wyrównania i musiała pogodzić się z przegraną 35:37.

Kolejnym rywalem Startu był przegrany meczu PGE MKS El-Volt Lublin - MSK Iuventa Michalovce. W tym starciu gospodynie turnieju wygrały 32:25, zatem elblążanki o 3. miejsce zagrały z wicemistrzyniami Słowacji. Ten mecz również był wyrównany i podobnie jak w pierwszym pojedynku to rywalki prowadziły po pierwszej połowie (18:15). Po wznowieniu zawodniczki Iuventy powiększyły dystans. Elblążanki goniły wynik, jednak ponownie nie udało im się dojść rywalek, przegrały 33:35 i zakończyły turniej na czwartym miejscu.

- Turniej nie przyniósł nam tym razem zwycięstwa, jednak wracamy z niego bogatsze o cenne doświadczenia. Mecz z Sośnicą Gliwice obfitował w wiele bramek, ale pokazał też, że w obronie mamy jeszcze sporo do poprawy. Spotkanie z Michalovcami dało nam wiele ciekawych akcji i momentów, które pokazują potencjał dziewczyn. Cieszy mnie, jak dobrze dziewczyny prezentują się fizycznie oraz fakt, że zagrały wszystkie zawodniczki. Swoje bramki dorzuciła również 17-letnia Nikola Jankowska. Wyciągamy wnioski, wiemy nad czym musimy pracować i robimy to, żeby w kolejnych meczach być jeszcze silniejsze - powiedziała dla mediów klubowych trenerka Magdalena Stanulewicz.

Wyniki wszystkich meczów turnieju:

Energa Start Elbląg - SPR Sośnica Gliwice 35:37

Bramki: Wicik 6, Kuźmińska 5, Zych 5, Masalova 4, Kozłowska 4, Grabińska 4, Tarczyluk 4, Pahrabitskaya 1, Dworniczuk 1, Szczepaniak 1.

PGE MKS El-Volt Lublin - MSK Iuventa Michalovce 32:25

Energa Start Elbląg - MSK Iuventa Michalovce 33:35

Bramki: Wicik 6, Kozłowska 4, Szczepaniak 4, Zych 4, Grabińska 4, Peplińska 3, Tarczyluk 2, Jankowska 2, Pahrabitskaya 2, Masalova 1, Chwojnicka 1.

PGE MKS El-Volt Lublin – SPR Sośnica Gliwice 40:27

W najbliższy weekend (16-17.08) podopieczne trenerki Magdaleny Stanulewicz zagrają na wyjeździe dwumecz z MKS Gniezno.