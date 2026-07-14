Pierwszy transfer Startu

Energa Start Elbląg rozpoczęła już przygotowania do sezonu 2026/2027, a dziś (14 lipca) klub ogłosił nazwisko pierwszej nowej zawodniczki. Szeregi elbląskiej drużyny zasili rozgrywająca Jovana Kiprijanovska.

Elbląska drużyna rozpoczęła przygotowania do kolejnego sezonu w Orlen Superlidze Kobiet w nieco odmiennym składzie. Zespół opuściło kilka zawodniczek. Zakończyć karierę postanowiły: Iga Dworniczuk, Zuzanna Stefańska oraz Joana Kozłowska, Paulina Peplińska przeniosła się do Sambora Tczew, a Jelena Terzić najprawdopodobniej wróciła do Serbii.

Zarząd oraz trenerzy intensywnie poszukiwali zawodniczek, które wzmocnią drużynę i na tę chwilę wiemy o trzech piłkarkach, które dołączą do drużyny. Pierwszą z nich jest pochodząca z Macedonii Północnej Jovana Kiprijanovska. Ta leworęczna rozgrywająca urodziła się 30 grudnia 2001 roku w Kumanowie, a swoją przygodę z piłką ręczną rozpoczęła w miejscowym WHC Kumanovo. To właśnie w macedońskim klubie podpisała swój pierwszy profesjonalny kontrakt i zdobywała pierwsze doświadczenia na krajowych oraz europejskich parkietach. Z zespołem sięgnęła po dwa Puchary Macedonii oraz mistrzostwo kraju, a także rywalizowała w europejskich rozgrywkach klubowych. Kolejnym etapem jej kariery był wyjazd do Francji. W latach 2022-2025 reprezentowała Sambre Avesnois Handball, z którym zdobyła mistrzostwo drugiej ligi francuskiej, a w sezonie 2024/2025 rywalizowała już na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Francji. W sezonie 2025/2026 przeniosła się do węgierskiego Szombathelyi KKA, gdzie spędziła część sezonu, by na początku 2026 roku zasilić szeregi TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz. Z tą drużyną rozegrała 14 meczów, zdobyła 50 bramek i zanotowała 44 asysty.

Mierząca 184 cm zawodniczka ma być realnym wzmocnieniem zespołu.

- Jovana to młoda i ambitna zawodniczka, która wykazuje dużą chęć do nauki i systematycznego rozwoju. Jest bardzo komunikatywna, otwarta na współpracę oraz konstruktywny feedback, który potrafi skutecznie przekładać na poprawę swoich umiejętności. Jej pozytywne nastawienie i gotowość do ciężkiej pracy pozwalają sądzić, że ma duży potencjał do dalszego rozwoju sportowego - powiedziała trenerka Energa Start Elbląg, Magdalena Stanulewicz.

Warto wspomnieć, że Macedonka od wielu lat jest również związana z reprezentacją swojego kraju. Przeszła przez wszystkie młodzieżowe kadry narodowe, a od kilku sezonów jest stałą członkinią seniorskiej reprezentacji Macedonii Północnej. W narodowych barwach wystąpiła podczas mistrzostw Europy w 2022 i 2024 roku, a wraz z zespołem wywalczyła także awans do EURO 2026, które odbędzie się w grudniu.

Transfer Jovany Kiprijanovskiej to pierwsze wzmocnienie elbląskiej drużyny przed nowym sezonem. Wkrótce poznamy nazwiska kolejnych zawodniczek, które zasilą drużynę.