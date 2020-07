Piłkarki Startu wznowiły treningi

Elbląski Start rozpoczął przygotowania do sezonu 2020/2021. Na pierwszych powakacyjnych zajęciach stawiło się dwanaście zawodniczek, zabrakło Aliony Shupyk, Milicy Rancic oraz Katariny Bojcić. Zobacz zdjęcia.

Tradycyjnie pierwsze zajęcia szczypiornistek EKS odbyły się w parku Dolinka. Prezes klubu Stanisław Tomczyński oraz trener drużyny Andrzej Niewrzawa przywitali nowe piłkarki, czyli Joannę Gędłek, Magdalini Kepesidou (Magda Kepe) oraz Nikolę Szczepanik. Z zawodniczek, które dołączyły do zespołu w tym sezonie zabrakło jedynie Serbki Katariny Bojcić, której odwołano lot do Polski. Z tego samego powodu na zajęciach nie stawiła się Milica Ranic. Z kolei Ukrainka Aliona Shupyk przebywa w Polsce, jednak musi przejść kwarantannę zanim zacznie trenować z resztą drużyny. Na zajęciach pojawiły się natomiast zawodniczki znane już kibicom z poprzednich sezonów: Paulina Stapurewicz, Barbara Choromańska, Wioleta Pająk, Aleksandra Dronzikowska, Katarzyna Cygan, Justyna Świerczek, Joanna Waga, Hanna Yashchuk oraz Alicja Pękala. W nadchodzącym sezonie w zespole nie zobaczymy Wiktorii Tarczyluk oraz Julii Szulc. Być może w drużynie pojawi się natomiast młodsza siostra Julii - Martyna.

- Do końca lipca będziemy trenować w Elblągu, czekamy aż dołączą pozostałe zawodniczki - powiedział trener Andrzej Niewrzawa. - W sierpniu pojedziemy na krótki obóz. Planujemy też rozegrać kilka sparingów, a w dniach 14-15 sierpnia wziąć udział w turnieju w Piotrkowie Trybunalskim. Taki jest plan, jednak wszystko się może zmienić. Wszystko jest dynamiczne, nie jest powiedziane, że jak przyjadą Serbki, to nie będą musiały przejść kwarantanny. Staramy się planować na bieżąco. W tym roku najważniejsze jest to, żeby liga wystartowała i dobiegła do końca - podsumował trener EKS.

Start planuje również zorganizować turniej w Elblągu w dniach 21-22 sierpnia. Być może uda się również na turniej do Gniezna.