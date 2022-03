Ponownie pokonać koszalinianki

Piłkarki ręczne Startu w środę (30 marca) zagrają zaległe spotkanie 15. serii PGNiG Superligi kobiet, w którym zmierzą się na własnym parkiecie z Młynami Stoisław. - Mecze z Koszalinem są atrakcyjne, widowiskowe. Wszystkie trzy spotkania, które graliśmy w lidze były na kontakcie i w środę na pewno czeka nas sporo emocji - powiedział trener Marcin Pilch.

Zaledwie kilka dni temu szczypiornistki EKS walczyły w Koszalinie z tamtejszymi Młynami Stoisław, a już jutro zmierzą się z tą drużyną po raz czwarty w bieżącym sezonie. Póki co bilans meczowy przemawia na korzyść podopiecznych Marcina Pilcha, które w pierwszej rundzie wygrały w Elblągu 25:24, w kolejnej poniosły porażkę na parkiecie rywalek 23:26, natomiast w minioną sobotę rozegrały spotkanie czwartej rundy, które zwyciężyły 31:30. Mecz 15. serii nie odbył się w pierwotnym terminie i jutro (30 marca) zespoły odrobią ligową zaległość. - Mecze z Koszalinem są atrakcyjne, widowiskowe. Wszystkie trzy spotkania, które graliśmy w lidze były na kontakcie i w środę na pewno czeka nas sporo emocji - powiedział trener Marcin Pilch.

Jak wspomniał szkoleniowiec Startu potyczki pomiędzy tymi zespołami zawsze są zacięte, a koszalinianki na pewno przyjadą do Elbląga głodne rewanżu. Zawodniczki Młynów Stoisław zanotowały aż siedem porażek z rzędu i liczą, że w końcu nastąpi przełamanie. - Jeszcze jest mecz w środę ze Startem, później z Kielcami i nie wyobrażam sobie że je przegramy - mówiła po sobotniej porażce Martyna Żukowska.

Innego rezultatu niż ponowna wygrana z Młynami nie wyobrażają sobie zawodniczki EKS. - Jest to nasz ostatni mecz z Koszalinem w tym sezonie i chcemy go po prostu wygrać - powiedziała Joanna Wołoszyk. - Pokazałyśmy że potrafimy wygrywać z Koszalinem, nie były to przypadki. Niczym nas zespół z Koszalina w środę nie zaskoczy, znamy się doskonale. Musimy zacząć dobrze od samego początku i wyeliminować grę falami. Wszystkie mecze z Koszalinem pokazały, że wygrywa ten zespół, który wytrzyma do ostatniego gwizdka. Zapraszamy serdecznie na mecz - dodała rozgrywająca Startu.

Środowa potyczka rozegrana zostanie w hali przy ul. Grunwaldzkiej, początek o godz. 17. Transmisję spotkania będzie można śledzić za pośrednictwem portalu emocje.tv.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl