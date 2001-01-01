Start gotowy do gry

W środę (3 września) rozpoczną się rozgrywki ORLEN Superligi Kobiet. Piłkarki ręczne Energi Startu swój premierowy mecz rozegrają w Kobierzycach.

Drużyna Magdaleny Stanulewicz ma za sobą intensywny okres przygotowawczy. Elblążanki rozegrały kilka meczów kontrolnych, wzięły udział w turnieju w Lublinie, gdzie zmierzyły się z Sośnicą Gliwice oraz MSK Iuventa Michalovce. W Gnieźnie rozegrały dwumecz z miejscową drużyną Enea MKS. Ostatnim sprawdzianem naszej drużyny był sparing w Tczewie z Samborem, gdzie zawodniczki Startu urządziły sobie popis strzelecki wygrały 51:24. Trenerka drużyny wielokrotnie powtarzała, że jest zadowolona z tego, jak jej zawodniczki przepracowały okres przygotowawczy.

Wymagający rywal

Elblążanki już w swoim pierwszym meczu zmierzą się z bardzo wymagającym rywalem, brązowym medalistą minionego sezonu. Do KPR Kobierzyce dołączyło aż osiem nowych zawodniczek, m.in. Ausra Arcisevskaja, Anna Mączka, Milana Shukal, Wiktoria Kostuch czy Ivana Gakidova. Drużyna Marcina i Marka Paliców kolejny sezon będzie chciała stanąć na podium rozgrywek Orlen Superligi Kobiet, a pierwszym krokiem ku temu ma być pokonanie elbląskiego Startu. Nasz zespół zapowiada jednak walkę i chęć sprawienia niespodzianki.

- Jesteśmy dobrze przygotowane i z optymizmem patrzymy na początek sezonu. Wykonana praca daje nam pewność, że możemy wejść w rozgrywki z wiarą we własne możliwości. Na początek zmierzymy się z zespołem z Kobierzyc, który zawsze był i jest solidnym rywalem. Wiemy jednak, że pierwszy mecz sezonu rządzi się swoimi prawami, dlatego spodziewamy się sporej dawki emocji i walki o każda bramkę .Ten rok zapowiada się wyjątkowo ciekawie, w wielu zespołach zaszły interesujące zmiany, co sprawi, że rozgrywki będą jeszcze bardziej wyrównane i emocjonujące - powiedziała trenerka Magdalena Stanulewicz.

Start zmierzy się z KPR w niemal optymalnym składzie. Zabraknie jedynie Oliwii Szczepanek, która dochodzi do siebie po zabiegu. Dobrą wiadomością jest to, że w spotkaniu tym będzie mogła zagrać kapitan drużyny Aleksandra Zych, która miała pauzować w pierwszej kolejce z powodu kary nałożonej przez komisarza ligi.

Transmisja w Polsacie

Mecz w Kobierzycach rozegrany zostanie w środę (3 września) o godz. 20:30. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport.