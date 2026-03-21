Start wraca na bezpieczną pozycję

Piłkarki ręczne Energi Startu pokonały przed własną publicznością Sośnicę Gliwice 32:29 i wróciły na 8. miejsce Orlen Superligi Kobiet. Zobacz zdjęcia z meczu.

Sobotni pojedynek pomiędzy Startem a Sośnicą miał da obu zespołów ogromne znaczenie. W przypadku zwycięstwa Gliwiczanek, ich przewaga nad Elblążankami urosłaby już do pięciu punktów. Z kolei wygrana gospodyń, pozwoliłaby im wrócić na bezpieczną 8. lokatę i zepchnąć rywalki na miejsce zagrożone grą w barażach.

Początek spotkania to bardzo szybka gra po obu stronach i po 4. minutach było 4:3. W kolejnych minutach przyjezdne wykorzystały nieskuteczność miejscowych i zdołały zdobyć trzy bramki z rzędu. Gola kontaktowego rzuciła Tatsiana Pahrabitskaya, a gdy przechwyt i kontratak zanotowała Oliwia Szczepanek było po 7. Obie drużyny nie zdobywały już tak często bramek jak w pierwszej fazie meczu, trafiały do siatki naprzemiennie, do stanu 9:9. Potem bardzo dobrze między słupkami spisywała się Małgorzata Ciąćka, a jej koleżanki rzuciły cztery bramki z rzędu. Rywalki zdołały przerwać passę miejscowych, jednak zaraz straciły kolejne dwie bramki. W 25. minucie tablica wyników wskazywała 16:11. Ostatnie minuty pierwszej części meczu to naprzemiennie zdobywanie bramek, po 30 minutach gry było 19:14.

Początek drugiej części spotkania należał do miejscowych szczypiornistek, które rzuciły cztery bramki, a straciły zaledwie jedną i ich przewaga urosła do ośmiu goli. W 45. minucie Elblążanki nadal miały osiem goli w zanadrzu (26:18) i mogło się wydawać, że wygrają dość wysoko. Przyjezdne jednak walczyły, zaczęły trafiać seryjnie i udało im się zmniejszyć dystans do pięciu trafień. Kolejne błędy w wykonaniu gospodyń, pozwoliły zawodniczkom Michała Kubisztala na zdobycie kolejnych bramek i było 31:28. Do siatki trafiła jeszcze Polina Masalova i było już wiadomo, że punkty zostaną w Elblągu. Mecz zakończył się wynikiem 32:29.

Energa Start Elbląg - Sośnica Gliwice 32:29 (19:14)

Start: Ciąćka, Pentek, Suliga - Pahrabitskaya 8, Grabińska 7, Masalova 5, Terzic 3, Kozłowska 3, Szczepaniak 2, Wicik 1, Kuźmińska 1, Szczepanek 1, Chwojnicka 1, Tarczyluk.

Sośnica: Glosar, Wawrzynkowska, Osowska - Andronik 10, Dmytrenko 4, Kozimur 4, Strózik 3, Mokrzka 2, Guziewicz 2, Tukaj 2, Leśniak 1, Kaczmarek 1, Pilikauskaite, Szczotka, Skubacz.

Kolejny mecz Elblążanki zagrają przed własną publicznością 31 marca z Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz.