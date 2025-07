Turecki rywal Startu

Zajęcie 4. miejsca Startu na koniec sezonu 2024/2025 oznaczało, że elbląska drużyna będzie mogła spróbować swoich sił w EHF European Cup. Zarząd klubu zdecydował, że zespół przystąpi do rywalizacji w Europie.

- Start w europejskich pucharach to dla naszego klubu ogromny zaszczyt, ale też dowód na to, że ciężka praca całego zespołu - zawodniczek, sztabu szkoleniowego i ludzi pracujących w klubie - przynosi realne efekty. Udział w tych rozgrywkach to nie tylko szansa na sprawdzenie się na tle drużyn z Europy, ale również promocja Elbląga i polskiej piłki ręcznej na arenie międzynarodowej. Dla nas, jako klubu, to ważny krok w rozwoju - sportowym, organizacyjnym i wizerunkowym. Każdy taki mecz to także okazja do zdobycia cennego doświadczenia, które z pewnością zaowocuje w przyszłości. Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować nasz kraj, Elbląg, Warmię i Mazury oraz wszystkich sponsorów na czele ze sponsorem tytularnym Grupą Energa w Europie. Wierzymy, że ta przygoda zmobilizuje nas jeszcze bardziej do dalszej pracy i da wiele radości naszym kibicom, którzy są z nami na dobre i na złe. Dziękujemy za ich wsparcie - razem możemy osiągnąć jeszcze więcej - mówił kilka dni temu prezes Startu Miłosz Kulawiak.