Wygrać po raz trzeci

W sobotni wieczór (26 września) piłkarki ręczne Startu zmierzą się przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin. Tym samym elbląska drużyna będzie mieć okazję, by przedłużyć serię zwycięstw do trzech. Początek spotkania w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz 18.

Szczypiornistki EKS rozpoczęły ligowe rozgrywki od dwóch zwycięstw. Najpierw podopieczne Andrzeja Niewrzawy pokonały u siebie koszalinianki, a następnie wygrały w Chorzowie z tamtejszym Ruchem. Trzeci rywal elblążanek jest dużo bardziej wymagający i o punkty zapewne nie będzie łatwo. Lubińskie Zagłębie zmagania ligowe niespodziewanie rozpoczęło od porażki, zespół Bożeny Karkut zaskoczyła Piotrcovia Piotrków Trybunalski. W regulaminowym czasie gry padł remis, a w rzutach karnych lepsze okazały się piotrkowianki. W drugiej serii gier Miedziowe zagrały dużo lepiej i bez większych problemów ograły kobierzyczanki. Start i Zagłębie dzielą obecnie dwa punkty, EKS zajmuje drugą lokatę, MKS natomiast jest oczko niżej.

Drugi trener Startu spodziewa się ciężkiej przeprawy - Przygotowujemy się do tego meczu jak do każdego innego, pod względem fizycznym i taktycznym pod konkretnego przeciwnika. Droga do sukcesu na pewno będzie optymalne wykorzystanie naszych możliwości. Liga dopiero się rozpoczyna i do końca nikt nie zna siły przeciwnika. Cieszy fakt, że do zespołu wróciła kontuzjowana w ostatnim czasie Magdalini Kepesidou. Z Zagłębiem nigdy nie grało się łatwo i emocji w tym mecz na pewno nie zabraknie - powiedział szkoleniowiec.

Pozytywnie przed sobotnią potyczką nastawiona jest Aleksandra Dronzikowska - Po udanym początku sezonu, w którym udało nam się zebrać komplet punktów, jesteśmy pewne swojej gry. Pomimo tego, że czeka nas trudny mecz, liczymy na kolejne zwycięstwo. Ostatnie treningi przed meczem poświęciłyśmy na wyleczenie drobnych urazów, tak aby w sobotę móc zmierzyć się z rywalem w najsilniejszym składzie - powiedziała skrzydłowa EKS.

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godz. 18. Zakupu wejściówek można dokonać jedynie na stronie eksstart.abilet.pl. Bilet normalny kosztuje 18 zł, ulgowy 5 zł (emeryci i renciści oraz studenci do 26. roku życia na podstawie legitymacji), a dzieci wejdą na mecz za symboliczną złotówkę. Kibice, którzy w zeszłym sezonie zakupili karnety na III i IV rundę, do końca roku 2020 mogą z nich korzystać. Ponadto konieczne jest wydrukowanie, wypełnienie i pozostawienie podczas wchodzenia na mecz oświadczenia uczestnika imprezy. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

