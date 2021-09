Z Piotrcovią o drugie zwycięstwo

Ciekawie zapowiadające się spotkanie czeka kibiców Startu w piątkowy wieczór (24 września), bo elblążanki zagrają w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrcovią, w której gra obecnie gra kilka byłych zawodniczek EKS. Spotkanie to będzie można obejrzeć na Tvp sport.

Zarówno Piotrcovia jak i Start w piątkowy wieczór zawalczą o drugi komplet punktów w sezonie 2021/2022. Start wygrał na inaugurację sezonu z Młynami Stoisław Koszalin, potem niestety musiał przełknąć gorycz porażek po spotkaniach z mistrzem i wicemistrzem Polski. Zespół Krzysztofa Przybylskieo także rywalizował już z Zagłębiem oraz Kobierzycami, przegrywając oba. Piotrkowianki dopiero w 3. serii gier zdołały wywalczyć komplet punktów, pokonując u siebie JKS Jarosław. Najlepszą zawodniczką tego spotkania została wybrana Joanna Waga. Oprócz byłej kapitan Startu, do Piotrcovii przeniosła się Justyna Świerczek oraz Hanna Yashchuk. Do składu dołączyła także dobrze znana w Elblągu Tatiana Trbović. Wydaje się, że dla tych zawodniczek piątkowe starcie będzie miało szczególne znaczenie. - Po ośmiu latach spędzonych w Elblągu, zawsze będę miała sentyment do tej drużyny, dużo wspomnieć i fajnych chwil. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Czeka nas ciężki mecz, mimo młodego składu Startu. Każda z dziewczyn jest waleczna i chce pokazać się z jak najlepszej strony - powiedziała Joanna Waga.

Zespół Krzysztofa Przybylskiego miał już możliwość zmierzyć się z piotrkowiankami, na przedsezonowym turnieju, gdzie przegrały 28:33. Wtedy wynik był sprawą drugorzędną, teraz natomiast elblążanki mają nadzieję, że to one zagrają skuteczniej i wywalczą trzy punkty. - Zagramy z Piotrcovią na jej terenie. Parkiet w Piotrkowie Trybunalskim nie jest nam obcy, bo rozegrałyśmy tam turniej przygotowujący nas do sezonu. Trener dobrze przygotował nas na to spotkanie. Jedziemy zagrać mecz dużo lepszy niż dwa ostatnie. Po porażce z Lubinem nie spuszczamy głów. Wyciągnęłyśmy wnioski i jesteśmy zmotywowane do dalszej pracy - powiedziała Katarzyna Cygan.

Niestety swojej drużynie nadal pomóc nie będzie mogła Paulina Stapurewicz. Mecz rozegrany zostanie w piątek w hali Relax o godz. 18. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Tvp sport.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.