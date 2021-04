Zacząć IV rundę od zwycięstwa

Taki cel mają szczypiornistki Startu. W niedzielę elblążanki udadzą się do Koszalina, gdzie o godz. 15 rozpoczną rywalizację z miejscowym zespołem Młyny Stoisław. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

Po serii porażek, zespół Andrzeja Niewrzawy w końcu zaczął punktować. Elblążanki najpierw wywalczyły punkt w meczu z wiceliderem rozgrywek, a w następnej kolejce ograły JKS Eurobud Jarosław i awansowały na szóste miejsce w tabeli. Kolejnym przeciwnikiem EKS będzie zespół Młynów Stoisław, który w ostatniej serii gier pokonał KPR Gminy Kobierzyce. Koszalinianki pokonując zespół Edyty Majdzińskiej utrzymały sześciopunktowy dystans do Startu.

- Po wygranym meczu u siebie z Jarosławiem, jesteśmy zdeterminowane do rozgrywania kolejnych spotkań o zwycięstwo - powiedziała Wioleta Pająk. - Nasz niedzielny przeciwnik z Koszalina to bardzo mocna drużyna, która gra twardo i do końca. Musimy w szczególności skupić się na obronie, gdyż Koszalin znany jest z dobrej gry z kołem i rzutów z drugiej linii. Uważam, że skuteczny atak i konsekwentna defensywa będzie kluczem do zwycięstwa - dodała bramkarka EKS.

W klasyfikacji najlepszych strzelczyń PGNiG Superligi koszalinianki nie zajmują czołowych lokat. Do tej pory najwięcej bramek rzuciła Iullia Andriichuk, która zagrała w 20 spotkaniach i zdobyła 73 gole. Zawodniczka ta dysponuj mocnym rzutem z dystansu. Tyle samo trafień ma na swoim koncie kolejna Ukraina Lesia Smolinh. Jak wspomniała elbląska golkiperka groźna na kole jest Hanna Rycharska, która jest trzecią najlepiej punktująca obrotową w lidze. Elblążanki powinny też zwrócić szczególną uwagę na skrzydłową Gabrielę Urbaniak. Zespoły w bieżącym sezonie grały już ze sobą trzykrotnie. Na inaugurację ligi Start pokonał Młyny na własnym boisku 26:24. Koszalinianki zrewanżowały się w 8. kolejce, kiedy to odniosły przekonujące zwycięstwo 33:24. W trzeciej serii gier znów lepsze były podopieczne Andrzeja Niewrzawy, zwyciężając 25:19. Zespół Waldemara Szafulskiego będzie chciał się zrewanżować po raz drugi, jednak mamy nadzieję, że to elblążanki wyjdą z niedzielnej rywalizacji zwycięsko. Wygrana pozwoliłaby zawodniczkom Startu zmniejszyć dystans do trzech oczek i być sporym krokiem by w przyszłość wskoczyć na piąte miejsce. Do końca sezonu pozostało do zdobycia 21 punktów.

Mecz w Koszalinie rozpocznie się o godz. 15. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale zobacz.tv. Elbląska drużyna zagra w niemal optymalnym składzie, zabraknie jedynie Hanny Yashchuk.

Zobacz tabele i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl