 5 elementów dobrego mieszkania. Na co zwrócić uwagę przed zakupem

Dobre mieszkanie to nie tylko liczba metrów kwadratowych. O komforcie życia decydują przede wszystkim rozwiązania, które sprawdzają się każdego dnia, od funkcjonalnego układu wnętrza, przez dostęp do światła, po jakość części wspólnych i otoczenia. Wskazujemy pięć elementów, które warto przeanalizować, zanim podejmie się decyzję o zmianie adresu zamieszkania.

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Choć pierwszą uwagę zwykle przyciąga metraż, liczba pokoi czy cena, w praktyce to codzienne użytkowanie weryfikuje, czy lokal rzeczywiście odpowiada potrzebom mieszkańców. Coraz częściej eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że dobre mieszkanie należy oceniać w kilku wymiarach, od samego lokalu, przez budynek, aż po całe otoczenie.

Funkcjonalny układ ważniejszy niż sam metraż

Liczba metrów kwadratowych ma znaczenie tylko wtedy, gdy przekłada się na wygodę użytkowania. Liczy się odpowiedni podział na strefę dzienną i prywatną, ustawność pomieszczeń oraz możliwość ich aranżacji wraz ze zmieniającymi się potrzebami mieszkańców.

Innych rozwiązań oczekują osoby kupujące pierwsze mieszkanie, innych rodziny z dziećmi, a jeszcze innych osoby pracujące z domu. Dlatego coraz większą wartość mają inwestycje oferujące zróżnicowane układy lokali, pozwalające dopasować mieszkanie do stylu życia, a nie odwrotnie.

Takie podejście przyjęto m.in. w realizowanej przy ul. Malborskiej w Elblągu inwestycji Forma, gdzie dostępne są mieszkania o różnych układach i powierzchniach.

Światło i prywatna przestrzeń na zewnątrz

Naturalne światło oraz możliwość wyjścia na balkon, taras lub do własnego ogródka coraz częściej są traktowane jako integralna część mieszkania, a nie dodatkowy atut.

Dobrze zaprojektowana przestrzeń zewnętrzna zwiększa komfort codziennego życia, daje miejsce do odpoczynku i pozwala lepiej wykorzystać mieszkanie przez większą część roku.

W inwestycji Forma mieszkania na parterze posiadają prywatne ogródki, natomiast lokale na wyższych kondygnacjach wyposażono w balkony ze szklanymi balustradami, które otwierają wnętrza na otoczenie.

Części wspólne, które naprawdę ułatwiają życie

Komfort mieszkańców zaczyna się jeszcze przed przekroczeniem progu mieszkania. Coraz większe znaczenie mają dobrze zaprojektowane części wspólne, czyli. miejsca do przechowywania rowerów i wózków, windy, czytelna komunikacja oraz przestrzenie sprzyjające integracji sąsiedzkiej.

Dobrze zaprojektowane osiedla oferują również zieleń i miejsca rekreacji, które stają się naturalnym przedłużeniem mieszkań.

W pierwszym etapie Formy powstały plac zabaw i strefa fitness, natomiast drugi etap zakłada realizację zielonego dziedzińca oraz sąsiedzkiego skweru z małą architekturą.

– Dobre mieszkanie nie jest sumą efektownych dodatków. Jego jakość ujawnia się w zwykłym dniu, kiedy można wygodnie rozplanować wnętrze, wyjść na balkon lub do ogrodu, bez problemu odstawić rower i odpocząć w dobrze urządzonej przestrzeni blisko domu. Dlatego na osiedlu Forma patrzymy na projekt szerzej, od układu lokalu po sposób funkcjonowania całego osiedla – mówi Rafał Zdebski, Dyrektor Handlowy Inpro.

Dobra komunikacja to nie tylko adres

Lokalizacja pozostaje jednym z kluczowych czynników przy wyborze mieszkania, jednak coraz większą rolę odgrywa także sposób organizacji ruchu wewnątrz osiedla oraz dostępność infrastruktury dla mieszkańców.

Miejsca parkingowe, garaże podziemne, infrastruktura rowerowa czy wygodne ciągi piesze wpływają na komfort codziennego funkcjonowania znacznie bardziej, niż widać to na materiałach promocyjnych.

W Formie pierwszy etap obejmuje halę garażową, miejsca parkingowe oraz infrastrukturę rowerową. W drugim etapie zaplanowano dodatkowy parking naziemny oraz mostek usprawniający komunikację wewnątrz osiedla.

Standard, który widać po latach

O jakości mieszkania świadczą przede wszystkim rozwiązania techniczne, które nie zawsze są widoczne podczas pierwszej wizyty w inwestycji.

Okna trzyszybowe, murowane ścianki działowe, wentylacja mechaniczna, windy, rowerownie czy boksy magazynowe przekładają się na komfort użytkowania, energooszczędność i trwałość budynku przez kolejne lata.

To właśnie takie elementy często decydują o tym, jak mieszkanie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, jeszcze długo po zakończeniu procesu zakupu.

W tym kontekście warto oceniać inne inwestycje danego dewelopera i jego doświadczenie, aby na zrealizowanych inwestycjach móc ocenić jak „starzeją się” wykonane wcześniej osiedla.

Mieszkanie warto oceniać całościowo

Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że dobre mieszkanie powstaje na styku trzech elementów: funkcjonalnego lokalu, wysokiego standardu budynku oraz przemyślanego otoczenia. Dopiero ich połączenie tworzy przestrzeń, która odpowiada na codzienne potrzeby mieszkańców i zachowuje swoją wartość w dłuższej perspektywie.

Przykładem takiego podejścia jest realizowana inwestycja Forma w Elblągu. Pierwszy etap został zakończony, drugi – obejmujący 96 mieszkań oraz lokal handlowo-usługowy, jest w budowie. Trzeci etap pozostaje na etapie planowania.

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